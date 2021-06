Mehr als Kälte: COOLINN bietet Wellness vom Feinsten

Kälte ist ätzend? Von wegen: Bei COOLINN in Karlsruhe/Durlach stehen entspannende und schmerzlindernde Kälteanwendungen auf höchstem Niveau und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Programm. Hinzu kommt ein Angebot an Massagen, Beauty-Behandlungen und vielseitigen Events in der großen Lounge.

Auf der Suche nach dem coolsten Wellnesserlebnis überhaupt? Dann auf in die Kältesauna COOLINN in Karlsruhe/Durlach. Wer hier in die Ganzkörperkältekammer steigt, kann die besonderen Effekte erleben, die den Körper in einen ausgeglichen Zustand versetzen. Doch damit nicht genug: Hinterher kann man sich noch eine schöne Massage oder eine Beauty-Behandlung erster Klasse gönnen. Ein Wellness-Programm für Körper und Seele.

Hinzu kommen interessante und vielseitige Events, die in den Räumlichkeiten von COOLINN stattfinden. Die große Lounge bietet ausreichend Platz, eine ideale Atmosphäre und wurde bereits für Speeddating, einen Rheuma-Stammtisch und andere Veranstaltungen genutzt.

Bereits seit einigen Jahren wird Kälte bei unterschiedlichen Krankheitsbildern wie beispielsweise Rheuma, Arthrose, Neurodermitis aber auch bei Depressionen und anderen Beschwerden eingesetzt - mit Erfolg. Auch im Sport kann sie den Körper dabei unterstützen, seine Ziele zu erreichen, indem sie sich auf Regeneration oder die Leistungssteigerung auswirkt.

„Unser Erlebnis ist einzigartig. Es fühlt sich an wie ein Pfefferminzbonbon von innen. COOLINN bietet weltweit die erste Kältekammer, die nur mit Umgebungsluft kühlt – für uns, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden und natürlich für die Umwelt“, erklärt Rebecca Frank, Diplom Chemie-Ingenieurin, Gründerin und Investorin und eine der beiden Geschäftsführerinnen der COOLINN GmbH.

Die Anwendung richtet sich nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema. Die Professionalität des Unternehmens zeigt sich auch in der Kooperation mit den SRH-Schulen und der Begleitung von Bachelor-Arbeiten, die zum Thema Kältebehandlung verfasst werden.

Persönliche Beratung und professionelle Anwendung

Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach: Der erste Besuch im COOLINN startet mit einem ausführlichen Beratungsgespräch über die sichere Anwendung, die persönlichen Indikationen und Ziele des Kunden und über den Ablauf der Kälteanwendung. Darüber hinaus bildet dieses Erstgespräch auch das Fundament der individuellen Anpassung der Kälteanwendung an jeden Kunden, um so ihre Zielsetzungen bestmöglich zu unterstützen.

Im Anschluss wechselt man in sein Outfit in den großzügigen Umkleiden vor Ort. Denn bei der Ganzkörperkälteanwendung ist es wichtig, dass möglichst viel freie Haut vorliegt, auf die die Kälte einwirken kann. Aus diesem Grund betritt man die Ganzkörperkältekammer in enganliegender Bademode oder Unterwäsche, mit Mütze, warmen Handschuhen, Socken, Schuhen und mit Mund-Nasen-Schutz bekleidet.

Externer Inhalt von Youtube

Bei COOLINN wird ein Zwei-Kammer-System verwendet. Die Vorkammer, welche auf etwa -65 Grad Celsius gekühlt ist und man zuerst betritt, dient als Schleuse und dazu, die Restfeuchte auf der Hautoberfläche zu verdunsten, um so Hautschädigungen in der kälteren Kammer vorzubeugen.

Vielfältige Wirkungen auf den Körper

Sicherheit und professionelle Anwendung stehen bei COOLINN immer an erster Stelle, schließlich geht es dem Unternehmen zentral um das Wohl und die Gesundheit der Menschen. „In Zeiten der Digitalisierung kommt es immer mehr auf den Menschen und auf einen werteorientierten Umgang in der Gesellschaft an. Wir wollen alle länger leben und uns gesund und jung fühlen. COOLINN unterstützt uns dabei.“

„Und das beste: Nachhaltig, umweltschonend und gefahrlos! Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit meiner Schwester die Innovationen der Ganzkörperkälteanwendung als weltweit erster Anbieter auf eine neue Stufe zu heben“, so Tatjana Utz-Erhardt, BWLerin, Gründerin und CEO und Geschäftsführerin der COOLINN GmbH.

Während des gesamten Aufenthalts in der Kältekammer sind die Kunden über Kopfhörer mit einer geschulten Fachkraft verbunden, die sie durch den Kältegang führt und ihnen Bescheid gibt, sobald sie die Hauptkammer betreten können. Diese ist auf -115 Grad Celsius gekühlt.

Beim ersten Gang in unsere Kältekammer wird eine Verweildauer von 120 Sekunden empfohlen, welche aber auch individuell verlängert werden kann. Nach der Anwendung wird das Abkühlen der Haut über eine Infrarotkamera gemessen, um die Ausgestaltung der Kälteanwendung bei weiteren Besuchen optimieren zu können und Ihre individuelle Zeit in der Kälte anzupassen.

Öffnungszeiten Die Öffnungszeiten bei COOLINN sind montags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie dienstags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr.

Die Wirkungen einer extremen Kältebehandlung auf den Körper sind vielfältig. Der Wirkmechanismus liegt in der Stimulation der Nervenrezeptoren in der Haut. Durch eine Abkühlung der Hautoberfläche auf eine Temperatur von 15.6 Grad Celsius beginnt die Reizweiterleitung der Schmerzrezeptoren in der Haut sich abzuschwächen.

Externer Inhalt von Youtube

Dieser Effekt wird bis zu einer Oberflächentemperatur der Haut von 8 Grad Celsius verstärkt, bei dem ein nahezu vollständiges Taubheitsgefühl einsetzt. Durch ein Abkühlen eines möglichst großen Teils der Hautoberfläche breitet sich der schmerzlindernde Effekt auf den ganzen Körper aus und bleibt noch für einen Zeitraum von zwei bis drei Stunden nach der Behandlung erhalten.

Schmerzlinderung und verstärkte Durchblutung

Bei häufiger Anwendung ist hier auch ein Langzeiteffekt erkennbar. Neben der schmerzlindernden Wirkung kommt es zum Abbau von entzündungsfördernden Enzymen und Hormonen im Blut durch eine Aktivierung des parasympathischen Nervensystems sowie zu einer verstärkten Durchblutung des Körpers, welche die Regeneration des Körpers unterstützt. Diese Aspekte sind vor allem für Leistungssportler ausschlaggebend die Kältetherapie in ihr Trainingsprogramm zu implementieren.

Die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems durch die Kälteanwendung führt darüber hinaus zu einer Senkung der Herzfrequenz und des Blutdrucks, welche ein allgemein entspannteres Körpergefühl zur Folge haben. In diesem Zusammenhang wirkt sich die Kältetherapie auch positiv auf verschiedene depressive Symptome sowie Angststörungen aus. Die genauen Wirkmechanismen sind hierbei allerdings noch nicht genau bekannt. Es wird aber auf ein Zusammenwirken der verschiedenen physiologischen Reaktionen des Körpers und zentralnervaler Stimulationen verwiesen.

Massagen, Beauty-Behandlungen und Events

Neben der modernen und wirksamen Behandlung mit Kälte bietet COOLINN den Kunden auch zusätzlich ein umfassendes Wellness-Programm an, zu dem Massagen und Beauty-Behandlungen gehören. Letztere umfassen Gesichts- und Körperbehandlungen, Wohlfühlpediküren und auch Enthaarung. Zuständig für diesen Teil des Wellness-Angebots ist Sabine Lauer, staatlich anerkannte und geprüfte Kosmetikerin, deren Kosmetikstudio sich in den Räumen der Ganzkörperkältekammer COOLINN befindet.

Des Weiteren finden bei COOLINN auch diverse Events statt, bei denen die große Launch genutzt wird. Das moderne Ambiente sowie die komfortablen Sitzgelegenheiten laden nach einem Aufenthalt in der Kältekammer zum weiteren Verweilen ein. Hier kann man entspannt einen Kaffee bestellen oder sich ein Kaltgetränk aus dem Kühlschrank und sich in einem der gemütlichen Sessel niederlassen.

