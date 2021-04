Friseure beschweren sich über illegale Öffnung von Barber-Shops

Dürfen Bärte nun rasiert werden oder nicht? Für Friseure und Barber-Shops gibt es unterschiedliche Regeln. Was nun gilt, das ist selbst Mitarbeitern im Sozialministerium oft unklar.

Seit Peter Blatter in seinem Friseursalon „Barber Stub“ in Lichtenau im Landkreis Rastatt wieder Bärte rasiert, klingelt das Telefon unaufhörlich, die Termine sind ausgebucht. Am Donnerstag hat er auf Nachfrage bei der Friseur- und Kosmetikinnung Mittelbaden erfahren, dass die Friseurdienstleistungen nicht mehr eingeschränkt sind, sondern wieder alles erlaubt ist.

Nach dem Verbot der Bartrasur durch die Corona-Landesverordnung vom 27. März konnten er und seine Mitarbeiter ihr Glück kaum fassen.

Eigentlich darf Blatter in seinem Friseurbetrieb seit dem 19. April wieder alle Dienstleistungen erbringen, die er anbietet – etwa die Bartrasur oder das Färben von Augenbrauen. Doch Blatter war verunsichert und rasierte sicherheitshalber erst einmal keine Bärte.