2,5 Millionen Euro sind in einem städtischen Corona-Fördertopf für Kultureinrichtungen, 330.000 Euro wurden ausgezahlt. Ein Antrag der Alten Hackerei in Karlsruhe aber hatte keinen Erfolg, die Macher sind ernüchtert.

Wer in diesen Zeiten bestehen will, dem dürfen Energie wie Ideen möglichst nicht ausgehen. An kreativen Einfällen hat es den Machern der „Alten Hackerei“ in der Pandemie nie gefehlt, neuestes Angebot: Wer will, kann sich Sommer-Badelatschen im Hackerei-Style vorbestellen. Das bringt auch wieder ein paar Euro in die Kasse. Klar ist freilich, dass Badelatschen und Ähnliches den Betrieb auf Dauer nicht werden sichern können.

Den Kulturbetrieb, der gerade wieder zarte Blüten treibt, hat Corona besonders hart getroffen. Auch die Hackerei. Das letzte Mal, dass in der Szene-Location sprichwörtlich der Punk abging, ist anderthalb Jahre her. Und dass hier demnächst wieder Konzerte auf engstem (Innen-)Raum stattfinden können? Wer will da schon Mutmaßungen anstellen.

Dass im Herbst wieder alles dicht ist, „davor haben wir Angst, ganz klar“, sagt Hackerei-Betreiber Christian Bundschuh. Als ein Schlag ins Gesicht empfinden es daher er und der Verein „Subculture And Underground“ (SAU), der die Veranstaltungen in der Schlachthof-Location organisiert, dass für sie aus einem extra von der Stadt gefüllten Fördertopf bisher kein Euro floss.