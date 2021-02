Wer bisher herausfinden wollte, ob er überhaupt eine Chance auf einen Termin im Impfzentrum seiner Wahl hatte, musste bisher entweder eine Telefonhotline anrufen oder sich durch die Webseite Impfterminservice.de klicken. Dort ist aber nicht sofort erkennbar, ob überhaupt Termine zur Verfügung stehen.

Mit einem Klick auf „Hier Termin buchen" kommen Sie dann sofort auf die Seite Ihres Impfzentrums, um dort einen Termin zu reservieren.

Generell sind Sie nicht an das Impfzentrum in Ihrer Nähe gebunden. Mitunter kann es daher sinnvoll sein, auch im weiteren Umkreis nach Terminen Ausschau zu halten. Dazu können Sie unsere Tabelle nach Postleitzahl oder Ort durchsuchen.

Wer darf sich jetzt impfen lassen? Weil der Impfstoff knapp ist und zunächst nicht für jeden zur Verfügung steht, hat die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts eine Empfehlung abgegeben, wer zuerst geimpft werden soll. Nur dieser Personenkreis kann derzeit einen Termin für eine Impfung erhalten. Über 80-Jährige Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, in der ambulanten Palliativversorgung, in Corona-Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen.



Derzeit ist der Impfstoff in Baden-Württemberg – wie in ganz Deutschland – noch rar. Termine sind dementsprechend sehr schnell ausgebucht. Wir gleichen die Daten in unserer Tabelle ständig mit der Termindatenbank ab. Dennoch kann es aus technischen Gründen vereinzelt vorkommen, dass keine Termine mehr zur Verfügung stehen, obwohl dies in unserer Tabelle anders ausgewiesen ist.

Wie viele Menschen sind bereits geimpft?

Damit eine Herdenimmunität eintritt, also die Ausbreitung des Virus gestoppt werden kann und auch Menschen geschützt sind, die (noch) nicht geimpft sind, müssten nach Schätzungen der Bundesregierung rund 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung eine Immunität gegen das Coronavirus entwickeln.

Das heißt: Allein in Baden-Württemberg müssten zwischen 6,6 Millionen und 7,7 Millionen Menschen geimpft werden. Zwar sind auch Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben, eine Zeit lang immun – wie lange, ist aber noch unklar.

In dieser Grafik sehen Sie, wie hoch der Anteil der bereits Geimpften in Baden-Württemberg ist: