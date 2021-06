Der Mann hat ein gewisses Faible für Amerika, das lässt sich nicht verleugnen. In seinem Büro hängt Andy Warhols Bild von Marilyn Monroe, in seiner Garage steht eine schwere Harley Davidson Street Glide und in seiner Jugend sorgte er in der verantwortungsvollen Position des Linebackers beim American Football kompromisslos für klare Verhältnisse in der Defensive.

Einzig bei der Frage nach seinem Lieblingsfreizeitbad müssen sich die USA knapp geschlagen geben: „Das schönste Bad, das ich je sah, befindet sich in Abu Dhabi.“

Im Moment hat der Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel aber vermutlich wenig Zeit, sich in fremden Gefilden nach hübschen Bädern umzusehen, denn in diesen Tagen fahren die Karlsruher Bäderbetriebe ganz langsam und vorsichtig ihren Betrieb wieder hoch. Die Freibäder sind schon geöffnet, die Hallenbäder folgen nach und nach. „Corona war natürlich eine Katastrophe für uns“, gibt der umtriebige Manager offen zu.