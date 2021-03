Abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen werden die Corona-Regeln in Baden-Württemberg gelockert – oder auch verschärft. Wie entwickeln sich die Inzidenzwerte in den Stadt- und Landkreisen in der Region und welche Regeln gelten? Ein Überblick.

Die Corona-Krise beschäftigt die Menschen in der Region bereits seit über einem Jahr und schränkt das öffentliche Leben ein. Nach einem „Lockdown light“ im November folgte eine Verschärfung, Verlängerung folgte auf Verlängerung – bis sich Bund und Länder bei ihrer Konferenz Anfang März auf Lockerungen in Stufen einigten.

Allerdings sind diese Lockerungen nicht so einfach zu verstehen, denn sie sind in den Stadt- und Landkreisen nicht einheitlich, sondern abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen.

Konkret wird das an den Inzidenzwerten festgemacht, also an den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.

Sobald dieser Wert in einer Region über mehrere Tage hinweg eine bestimmte Grenze unter- oder überschreitet, sind Änderungen der Corona-Regeln möglich.

In unserer Grafik sehen Sie tagesaktuell, wie sich die Inzidenzwerte in Ihrem Stadt- oder Landkreis in der Region derzeit entwickeln und ob grundsätzlich Lockerungen möglich sind oder in Kürze Verschärfungen der Corona-Regeln drohen könnten. Die örtlichen Gesundheitsämter legen dann die weiteren Schritte fest. Im Anschluss an die Grafik können Sie die aktuellen Corona-Regeln für Ihre Region nachlesen.

Überblick: Diese Regeln gelten in Ihrem Stadt- oder Landkreis

Wichtig ist zu wissen: Ob die Corona-Regeln in einem Stadt- oder Landkreis gelockert oder verschärft werden, entscheidet das örtliche Gesundheitsamt nach Prüfung der Zahlen.

Stadtkreis Karlsruhe In der Stadt Karlsruhe greifen aktuell die Regeln für Kreise mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 (siehe Überblick weiter unten im Artikel). Bei den meisten Geschäften gilt damit: Wer einkaufen möchte, braucht dafür einen Termin. Allerdings zeigt sich zumindest unter der Woche, dass dieses Zeitfenster in der Regel spontan vor Ort zu bekommen ist. Die großen Häuser wie Breuninger, Karstadt und Peek & Cloppenburg bieten das sogenannte „Click and Meet“ an. Bei den kleineren Geschäften sind einige noch geschlossen – das gilt auch für das Einkaufscenter Ettlinger Tor.

Landkreis Karlsruhe Im Landkreis Karlsruhe gelten derzeit die Regeln für Kreise mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 (siehe Überblick weiter unten im Artikel). Man sei darauf bedacht, einheitlich mit der Stadt Karlsruhe zu agieren, betont Landrat Christoph Schnaudigel. Wenn jedoch die Grenze von 100 überschritten werde, könne es auch zu Verboten kommen, die sich nur im Landkreis abspielen. „Click&Meet“ könnte dann etwa im Landkreis nicht mehr möglich sein, in der Stadt aber schon. Grund dafür sind potenzielle Klagen und Strafzahlungen. Bei einer Ausgangssperre wolle man gemeinsam entscheiden. Diese könnte dem Landkreis auch drohen, wenn nur die Stadt Karlsruhe über eine Inzidenz von 100 springt. So verhindere man, dass sich das Geschehen ins jeweils benachbarte Gebiet verlagere und dort das Infektionsgeschehen beeinflusst, erklärt Schnaudigel.

Landkreis Rastatt Noch gelten im Landkreis Rastatt die Regeln für Kreise mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 (siehe Überblick weiter unten im Artikel). Doch das kann sich zeitnah ändern. Die Inzidenz hat mittlerweile den Wert von 100 überschritten. Damit droht dem Landkreis die Notbremse. Bleibt es bei der aktuellen Entwicklung, tritt diese am Dienstag, 16. März, in Kraft. Dann wäre „Click&Meet“ im Einzelhandel wieder verboten. Außerdem könnte das Landratsamt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr erlassen. Im privaten Bereich wären wieder nur Treffen zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person erlaubt. Friseure blieben offen, andere körpernahe Dienstleistungen wie Massage- oder Kosmetikstudios müssten aber schließen.

Stadtkreis Baden-Baden Im Stadtkreis Baden-Baden liegt der Wert der 7-Tage-Inzidenz seit Tagen stabil unter der 50er-Marke pro 100.000 Einwohner. Die Corona-Verordnung des Landes erlaubt es deshalb, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu lockern. In der Bäderstadt sind die Geschäfte und Läden wieder geöffnet. Die Einzelhändler dürfen unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln Kunden empfangen, müssen jedoch darauf achten, die für jeweilige Ladengröße erlaubte Höchstzahl nicht zu überschreiten. Es besteht jedoch die Sorge, dass der geöffnete Einzelhandel zu einem Shopping-Tourismus aus Regionen führen könnte, in denen die Geschäfte wegen höherer Inzidenzwerte noch geschlossen sind. Die Museen in der Stadt sind grundsätzlich ebenfalls wieder geöffnet. Außer der Staatlichen Kunsthalle bleiben aber das Museum Frieder Burda, das Museum für Kunst und Technik im 19. Jahrhundert sowie das Stadtmuseum weiter geschlossen, weil diese Häuser noch mit dem Aufbau der neuen Ausstellungen beschäftigt sind. In der Fußgängerzone gilt die strikte Maskenpflicht nicht mehr. Passanten müssen jedoch einen Mund-Nasenschutz tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist. Unabhängig davon weist das Rathaus dringlich auf die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Linienbussen, Zügen und Geschäften hin.

Ortenaukreis Der Ortenaukreis verfolgt eine vergleichsweise liberale Corona-Politik. Die Ansteckungszahlen, die seit dem 14. Februar durchgehend unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gelegen hatten (Inzidenz), sind zuletzt wieder angestiegen und liegen leicht über 50. Dennoch hält der Kreis an den am 6. März angekündigten Lockerungen fest und nutzt damit die vom Land vorgegebenen Ermessensspielräume. Einzelhandel und Märkte sind geöffnet, es gelten allerdings Hygieneregeln wie die Maskenpflicht und eine Begrenzung der Kundenzahl. Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische und botanische Gärten können auch ohne vorherige Buchung besucht werden. Die Kontaktdaten der Besucher müssen dokumentiert werden. Derzeit sieht der Kreis kein diffuses Infektionsgeschehen, die Entwicklung sei zumeist auf einzelne Brennpunkte zurückzuführen. Der Ortenaukreis war in den vergangenen Monaten von der Pandemie hart getroffen worden, inzwischen haben mehr als 13.000 Menschen eine Infektion durchgemacht. 485 Menschen sind an oder mit Corona gestorben, das ist die höchste Zahl landesweit.

Stadtkreis Pforzheim In Pforzheim gelten derzeit die Regeln für Kreise mit Inzidenzen stabil unter 50. Einkaufen ist auch im Einzelhandel ohne Termin möglich, hier gelten Maskenpflicht und Besucherbegrenzungen (siehe Überblick weiter unten). Das führte anfangs zu großem Andrang. Der Wildpark ist geöffnet, Tickets müssen aber vorab online gebucht werden, auch wenn die Corona-Verordnung keine vorherige Buchung vorschreibt. Im Eingangsbereich und auf den Toiletten gilt Maskenpflicht. Für den Besuch gibt es Zeitfenster von 9.30 bis 13 Uhr sowie von 13.30 bis 18 Uhr. Öffnen dürfen in Pforzheim auch wieder die Museen. Den Anfang macht am 16. März das Schmuckmuseum. Der Gasometer mit dem Riesenpanorama „Great Barrier Reef“ soll am 1. April wieder fürs Publikum offen sein. Kontaktarmer Sport in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen ist im Freien und auf Außensportanlagen möglich.

Enzkreis Im Enzkreis gelten derzeit die Regeln für Kreise mit Inzidenzen stabil unter 50. Einkaufen ist auch im Einzelhandel ohne Termin möglich, hier gelten Maskenpflicht und Besucherbegrenzungen (siehe Überblick weiter unten). Museen dürfen öffnen, kontaktarmer Sport in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen ist im Freien und auf Außensportanlagen möglich.

Landkreis Calw Im Landkreis Calw greifen aktuell die Regeln für Kreise mit Inzidenzen unter 50 (siehe Überblick weiter unten im Artikel). Dabei beruft sich das Gesundheitsamt im Landratsamt auf die „bereinigte Inzidenz“, die niedriger ist als der Wert, den das Landesgesundheitsamt errechnet. Nach letzterem müssten im Kreis Calw eigentlich die Regeln für Inzidenzen zwischen 50 und 100 greifen. Das würde etwa heißen, dass Shoppen oder der Besuch von Museen nur nach Terminvereinbarung möglich ist und nicht, wie aktuell, ohne vorherige Anmeldung. Beim bereinigten Inzidenzwert beruft sich das Calwer Gesundheitsamt auf die Corona-Verordnung des Landes, wonach es „bei der Bewertung der Inzidenzwerte (...) die Diffusität des Infektionsgeschehens angemessen berücksichtigen“ kann. Das bedeutet, dass bei Ausbrüchen, die lokal eingrenzbar sind, also etwa in Betrieben, Schulen oder Großfamilien, nicht die tatsächliche Zahl der Infizierten in die Inzidenz hinein zählt, sondern ein reduzierter Wert. „Jeder Fall wird individuell betrachtet“, betont jedoch eine Sprecherin des Calwer Landratsamtes, die Kontaktnachverfolgung betreibe man „sehr gewissenhaft“. Als Rechenbeispiel für die bereinigte Inzidenz nimmt sie eine Großfamilie, in der sich zunächst eine Person ansteckt und weitere fünf Familienmitglieder sich als Kontaktpersonen sofort in Quarantäne begeben. Während sie in Quarantäne sind, werden sie auch positiv getestet. Weil man aber davon ausgehen kann, dass sie in der Isolation niemand anderes angesteckt haben und anstecken werden, werden in der bereinigten Inzidenz sechs infizierte Köpfe lediglich als einer gezählt.

Welche Corona-Regeln gelten seit dem 8. März?

Bund und Länder haben sich bei der neuen Corona-Verordnung auf stufenweise Lockerungen geeinigt. Prinzipiell gelten bereits einige Lockerungen, die aber in Regionen mit einer dauerhaften Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 nicht in Kraft treten. Hintergrund ist, dass die Regeln an die Inzidenzen gebunden sind. In Landkreisen mit einem niedrigeren Wert ist mehr möglich.

Diese Stufen bei den Inzidenzwerten sind jetzt wichtig:

„Notbremse“ bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen

Grundlegende Lockerungen bei Inzidenzen zwischen 50 und 100

Weitere Lockerungen bei stabiler Inzidenz (fünf Tage unter 50)

Zusätzliche Lockerungen bei stabiler Inzidenz unter 35 möglich

Grundlegende Lockerungen bei einer Inzidenz unter 100

Private Treffen: Die Kontaktbeschränkungen werden grundsätzlich gelockert. Anders als bislang ist es wieder möglich, dass sich maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Kinder sind von dieser Regelung ausgenommen. Außerdem gelten Paare, die nicht zusammenleben, jetzt als ein Haushalt und können sich mit einem weiteren Haushalt treffen.

Eheschließungen können mit zehn Personen stattfinden, die Kinder der Eheschließenden zählen nicht mit.

Einzelhandel und Märkte: Prinzipiell dürfen Buchhandlungen, aber auch Gärtnereien, Blumenläden und Baumärkte, Raiffeisenmärkte und Gartenmärkte sowie Baumschulen unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Hier ist die maximale Kundenanzahl begrenzt, zudem gilt die Maskenpflicht wie in Supermärkten.

Der Einzelhandel darf in den betroffenen Gebieten „Click&Meet“ anbieten. Das bedeutet, dass Kunden einen Termin ausmachen und in einem festgelegten Zeitfenster dann vor Ort im Laden einkaufen und sich beraten lassen können. Auch hier gelten bestimmte Beschränkungen: Es darf nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter im Geschäft sein. Auch hier gilt Maskenpflicht.

Körpernahe Dienstleistungen: Friseure und Barbershops dürfen öffnen. Kunden müssen dabei eine medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Ist dies nicht möglich, muss ein tagesaktueller negativer Schnelltest vorgelegt werden. Dasselbe gilt auch für Kosmetik-, Nagel-, Tattoo-, Sonnen-, Massage- und Piercingstudios sowie kosmetische Fußpflegeeinrichtungen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Bibliotheken: Museen, Galerien, botanische und zoologische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen öffnen, allerdings müssen Kunden vorab einen Termin buchen und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Dasselbe gilt für Bibliotheken, Archive und Büchereien.

Sport: Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen (Schwimmbäder ausgenommen) können betrieben werden. Dabei gelten die Regeln, dass nur kontaktarmer Freizeit- und Amateurindividualsport erlaubt ist – allerdings gelten hier angesichts der Personenzahl die gleichen Regeln wie bei privaten Treffen.

Kontaktarmer Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern (einschließlich 14 Jahre) ist nur im Freien erlaubt. Umkleiden, sanitäre Anlagen, Gemeinschaftseinrichtungen und Aufenthaltsräume dürfen aber nicht genutzt werden. Boots- und Flugschulen dürfen öffnen, allerdings muss bei der praktischen Ausbildung eine Maske getragen werden, theoretischer Unterricht muss online stattfinden.

Zusätzliche Lockerungen bei einer stabilen Inzidenz unter 50

Einzelhandel und Geschäfte: Der Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte können komplett wieder öffnen. Es gelten die Hygieneauflagen und Maskenpflicht. Zudem ist die Kundenzahl auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen weiteren Kunden für jede weiteren 20 Quadratmeter begrenzt.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen: Besucher dürfen wieder ohne vorherige Buchung in Galerien, Museen, Gedenkstätten und Zoos sowie botanische Gärten.

Sport: Kontaktarmer Sport ist in kleinen Gruppen von nicht mehr als zehn Personen möglich – allerdings nur im Freien und auf Außensportanlagen. Öffentliche und private Sportanlagen in geschlossenen Räumen (Schwimmbäder ausgenommen) dürfen von maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten (nach den Regeln zu privaten Treffen) genutzt werden.

Kunst- und Musikschulen: Hier ist Einzelunterricht und Unterricht von Gruppen von bis zu fünf Kindern (bis einschließlich 14 Jahre) möglich. Ballett- und Tanzschulen sind hiervon aber ausgenommen.

Weitere Lockerung bei einer stabilen Inzidenz unter 35

Die Kontaktbeschränkungen werden weiter gelockert. Jetzt sind Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal drei Haushalten möglich. Die Kinder der Haushalte bis einschließlich 14 Jahre sind ausgenommen.

Notbremse: Corona-Regeln bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100

Kontaktbeschränkungen: Die Regeln bei privaten Treffen werden insofern verschärft, dass sich ein Haushalt mit maximal einer Person treffen darf, die nicht zum Haushalt gehört (auch hier zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit).

Einzelhandel und Dienstleistungen: Die Geschäfte dürfen kein „Click&Meet“ mehr anbieten. Auch körpernahe Dienstleistungen (Kosmetik-, Nagel-, Massage-, Tattoo-, Piercing- und Sonnenstudios) müssen wieder schließen. Ausnahmen gelten für medizinisch notwendige Behandlungen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen: Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten müssen im betroffenen Kreis wieder für den Publikumsverkehr geschlossen werden.

Ausgangsbeschränkungen: Sollten die Regeln nicht dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind auch erneute Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 und 5 Uhr denkbar.

Sport: Außensportanlagen für den Amateur und individuellen Freizeitsport müssen schließen. Sport im Freien ist dann wieder nur mit Angehörigen des eigenen Haushalts plus einer weiteren Person erlaubt, die nicht zum Haushalt gehört. Anders sieht es bei weitläufigen Anlagen wie Golfplätzen, Reitanlagen oder Tennisplatzanlagen aus. Hier dürfen mehrere Personen Sport machen, allerdings nur unter Einhaltung der Abstandsregeln.