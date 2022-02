Kritik an Kapazitätsgrenze

Bülent, Helge & Co. in Karlsruhe: Was Kulturveranstalter von der Corona-Politik erwarten

Die Kultur bleibt in der Corona-Falle. Manche Einzelveranstalter schieben schon 100 Nachholtermine vor sich her. Fallen die Kapazitätsgrenzen nicht, wächst diese Bugwelle weiter an.