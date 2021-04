Polizei steht vor der Tür

Folgenschwere Panne: Mann aus Hagenbach soll trotz negativen Schnelltests in Quarantäne

Plötzlich steht die Polizei vor der Tür von Dimitrios Vacirtzis in Hagenbach – er muss in Quarantäne. Ein Schock, schließlich war sein Schnelltest am Tag zuvor negativ. Wie ein Übermittlungsfehler und analoge Amtsarbeit einen Familienvater völlig verzweifeln lässt.