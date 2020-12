Das Sozialministerium in Baden-Württemberg bietet zur Weihnachtszeit in über 120 Städten oder Gemeinden im Südwesten Schnelltest an. So können sich Menschen vor Heiligabend auf das Coronavirus testen lassen.

Etwa 150 Teststationen sind es, die von Seiten des Landes mit Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), den Maltesern, dem Arbeiter-Samariter-Bund oder der Johanniter-Unfall-Hilfe durchgeführt werden. 80.000 solcher Schnelltests können am 23. und 24. Dezember durchgeführt werden - von Esslingen über Ravensburg nach Karlsruhe, Bretten und Heilbronn.

Die Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ des Sozialministeriums ziele darauf ab, ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen. Doch ein Blick auf eine Übersicht mit allen Stationen zeigt: Ein Großteil davon liegt in Württemberg.

Denn wer die vom Sozialministerium ausgefertigte Tabelle genauer studiert, stellt fest: In Nord- und Mittelbaden haben lediglich Karlsruhe (zwei Stellen) und Offenburg (eine Stelle) solche Stationen. Dazu kommen im Badischen noch Teststellen in Bretten oder Pforzheim, sowie mehrere im Schwarzwald und im Odenwald.

Kuriosum des Ministeriums in Ettlingen

Eine Teststation in Ettlingen hat bereits seit Donnerstag geöffnet. Diese wurde jedoch von einem dort ansässigen Medizintechnik-Unternehmen ins Leben gerufen und entstand nicht durch die Aktion des Landes. Außerdem kostet ein Test dort 25 Euro und wird nicht gratis angeboten.

Kurios: In Ettlingen werden noch zwei weitere Stationen vom Sozialministerium in der Tabelle aufgeführt. Dabei gibt es lediglich eine zentrale Station vor einer Pflegeeinrichtungen in Ettlingen. Und bei dieser dürfen sich am 23. Dezember nur Menschen checken lassen, die Angehörige besuchen. Diese Tests zahlt zu großen Teilen die Stadt.

Besonders die stark betroffene Stadt Mannheim mit einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 304 (Stand 18. Dezember), oder der Rhein-Neckar-Kreis (Wert von 251) haben keine Teststation in ihrer Nähe. Auch Heidelberg taucht in der Tabelle nicht auf. Ebenso wenig Städte und Gemeinden im Landkreis Karlsruhe. Und auch der Landkreis Rastatt mit den Zentren Rastatt, Baden-Baden und Gaggenau hat keine Schnellteststation, die vom Land organisiert wird, auf seiner Gemarkung. Die ganze Liste finden Sie hier.

Woran liegt das? Profitieren die Schwaben? Werden die Badener gar benachteiligt?

Das Sozialministerium verneint das auf Anfrage. Und erklärt auch wieso: Man habe bei den Landesverbänden der Hilfsorganisationen angefragt, wer sich wie beteiligen kann und auch das Maximum von 80.000 Tests erwähnt. Die Hilfsorganisationen hätten demnach selbst festgelegt, „welche Standorte sie bespielen können“, so die Stellungnahme einer Ministeriumssprecherin. Eine flächendeckende Abdeckung für alle Bürgerinnen und Bürger sei nicht das Ziel gewesen.

DRK: Verbände vor Ort haben entschieden

120 Teststationen im Südwesten werden allein vom Roten Kreuz vor Weihnachten betreut. Die teils massiven Unterschiede regionaler Art sind dem DRK bekannt. Absicht stecke da jedoch nicht dahinter. „Wir haben alle Kreisverbände angefragt. Diese entscheiden dann vor Ort, ob sie eine Station anbieten können“, so der Sprecher.

Die Aktion sei kurzfristig auf die Beine gestellt worden und manche Verbände hätten einfach nicht die Kapazität gehabt, Teststellen anzubieten. „Das ist ein Zusatzservice, wo es möglich ist, dank der Arbeit vieler, ehrenamtlicher Helfer“, erklärt der Sprecher. Manche Kreisverbände seien vor der Aufgabe gestanden, mit wenig Test-Kits möglicherweise viel Andrang zu bewältigen.

Es sei auch nicht möglich gewesen, eine Teststation von einem Kreis mit vielen Stellen in einen Kreis mit wenigen umzusiedeln. „Wenn woanders eine weggenommen werde, entsteht keine neue an einem anderen Ort“, sagt der DRK-Sprecher.

Umgekehrt wirkt sich die höhere Anzahl in einer Region nicht negativ auf andere aus. Denn: Wer viele Stationen in seinem Gebiet hat, müsse seine Testkapazitäten eben verteilen.