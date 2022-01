Zu niedrige Positivraten?

Hohe Kosten und Zweifel an der Qualität: So ist die Lage an Corona-Teststationen in der Region

Schnelltests sind ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Von einem Mangel an Teststellen kann keine Rede mehr sein – die Kosten dafür sind aber ähnlich hoch wie die Zweifel an der richtigen Durchführung. Ein Überblick über die Lage.