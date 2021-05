So sind die Corona-Teststellen in Karlsruhe für einen möglichen Ansturm gewappnet

Essen gehen, ins Museum oder ins Freibad: Das ist in Karlsruhe mit negativem Corona-Schnelltest wieder möglich. Die Folge: Lange Schlangen vor den Teststationen in der Stadt an Pfingsten.

Die nächste Lockerung ist bereits in Sicht: Sollte die Inzidenz in Karlsruhe an fünf Tagen in Folge unter 50 bleiben, könnten unter anderem Hallenbäder und Fitnessstudios wieder öffnen. Voraussetzung auch hier: ein negativer Schnelltest.

Aber reichen die Kapazitäten in den Teststellen überhaupt aus, um die Nachfrage nach kostenlosen Schnelltests zu bewältigen?