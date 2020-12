Im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt gibt es vier eigenständige Jobcenter: in der Stadt Karlsruhe, dem Landkreis Karlsruhe, dem Landkreis Rastatt und der Stadt Baden-Baden. Sie vermitteln Bildung, bieten Unterstützung etwa zur Suchtprävention und arbeiten eng mit den Kommunen zusammen. „Die Jobcenter machen die Armutsbekämpfung“, erklärt Ingo Zenkner, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Wer in die Grundsicherung rutscht, wird im Jobcenter betreut. Die Agentur verwaltet das Arbeitslosen- und Kurzarbeiter-Geld. „Die Krise findet daher erst einmal in der Agentur statt“, so Zenkner.

2020 waren in der Spitze 87.462 Menschen in 7.661 Betrieben in Kurzarbeit. Das sind 18,8 Prozent aller Beschäftigten, teilt die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt für ihren Bezirk mit. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr von 18.584 Personen im November 2019 auf 25.113 im November 2020 gestiegen. Diesjähriger Höchststand war im August mit 27.409 Arbeitslosen. Seit Jahresbeginn wurden 30,2 Prozent weniger Stellen gemeldet.