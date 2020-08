Das müssen Wohnmobilfahrer vor dem Urlaub wissen

Eine hohe Quote an Neueinsteigern beobachtet auch Klaus Strickfaden, Geschäftsführer bei Gast Caravaning in Malsch. Die Corona-Krise schränkt die Urlaubsplanung weiterhin ein. Ganz auf Sonne, Meer und eine Auszeit wollen viele aber dennoch nicht verzichten und packen das Zuhause auf Rädern. Das klassische Wohnmobil sei dabei gefragter als der angehängte Wohnwagen, berichtet Strickfaden. Viele entschieden sich eher für den Kauf als eine Miete.