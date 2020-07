Essen, Kleider, Hygieneartikel

Coronavirus: Gabenzaun hilft Obdachlosen und Bedürftigen in Karlsruhe-Durlach

In Zeiten von Corona haben es vor allem Obdachlose und Bedürftige schwer. Viele Einrichtungen und Unterkünfte sind geschlossen. Wenn sich Obdachlose in Gruppen aufhalten, bekommen sie Verweise in der Innenstadt. Also wohin? Dem Durlacher Loco Dias, so sein Facebook-Name, kam eine Idee: Ein Gabenzaun wie in anderen Städten fehlt aktuell in Karlsruhe.