100 China-Reisende im Anflug

Coronavirus: Germersheim soll Standort einer Quarantäne-Station werden

In der Südpfalz-Kaserne in Germersheim wird eine Quarantäne-Station für Reisende aus China eingerichtet. Vermutlich ab Samstag sollen dort rund 100 Personen untergebracht werden, die sich in der vom Coronavirus stark betroffenen Provinz Hubei aufgehalten haben.