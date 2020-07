"Corona-Verordnung" in Baden-Württemberg: Welche Einrichtungen müssen schließen? Welche Geschäfte bleiben offen?

Im Unterschied zum Nachbarland Frankreich herrscht in Deutschland noch keine Ausgangssperre. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus schränken das öffentliche Leben allerdings zunehmend ein. Um Risikopatienten zu schützen – laut Robert-Koch-Institut Menschen über 50 Jahre und solche mit Vorerkrankungen etwa der Atemwege, des Herzkreislaufsystems oder mit Diabetes sowie Raucher – gilt es eine ganze Reihe von Verboten und Verordnungen zu beachten.

Diese finden sich in der am Sonntag überarbeiteten "Verordnung der (baden-württembergischen) Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen", auch "Corona-Verordnung" genannt. Die Verbote und Ausnahmen im Überblick.

Neben den dort festgehaltenen Maßnahmen gilt darüber hinaus aktuell, dass in der Öffentlichkeit Versammlungen von mehr als zwei Menschen untersagt sind. Größere Gruppen sind nur dann erlaubt, wenn es sich bei ihren Mitgliedern um Bewohner des gleichen Haushaltes handelt.

Auf Anweisung der Bundesregierung sollen Menschen im öffentlichen Raum zudem mindestens 1,5 Meter und besser noch 2 Meter Abstand voneinander halten.

Ausnahmen können durch die Einrichtungen für nahestehende Personen im Einzelfall erlassen werden, etwa im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Begleitung eines erkrankten Kindes. Ansonsten ist der Zutritt nur mit Zustimmung mit der Leitung der Einrichtung und bei „geeigneten Vorkehrungen zum Infektionsschutz“ gestattet.

Personen, die in den vorausgegangenen 14 Tagen in Kontakt zu einer infizierten Person standen und Personen mit Anzeichen für Atemwegserkrankungen oder mit erhöhter Temperatur ist der Zutritt generell untersagt.

Ergänzung Prostitution

Eine detaillierte Übersicht über alle Geschäfte , die schließen müssen, hat das Wirtschaftsministerium am Sonntag, 22. März, veröffentlicht .

Übernachtungsangebote dürfen nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden

Alle Veranstaltungen sind untersagt. Dazu zählen:

Die Polizei und das kommunale Ordnungsamt haben die Möglichkeit, in Einzelfällen Ausnahmen zu genehmigen. Wie Pressesprecher Markus Jox vom Sozialministerium mitteilt, fallen darunter etwa unausweichliche Versammlungen wie Bestattungen. Auch in solchen Fällen müssten allerdings zwingend Vorkehrungen getroffen werden, die eine Ausbreitung des Virus verhindern.

Weiterhin habe das Ordnungsamt den Auftrag, jegliche verbotene Versammlung aufzulösen. Dazu zählen nicht nur Corona-Partys, sondern Zusammenkünfte aller Art - auch private Geburtstagsfeiern, wie der Sprecher des Sozialministeriums auf Nachfrage bestätigt. Darüber hinaus ist das Ordnungsamt berechtigt, Bußgelder zu verhängen - etwa im Falle einer wiederholten Zuwiderhandlung. Die Stadt Karlsruhe bestätigt auf Anfrage, dass die rechtliche Regelung "Notfall zwangsweise durchgesetzt werden" könne .

Ergänzung Banken und Sparkassen

Eine detaillierte Übersicht über alle Geschäfte, die weiterhin geöffnet bleiben dürfen, hat das Wirtschaftsministerium am Sonntag, 22. März, veröffentlicht .

Zur kritischen Infrastruktur zählen:

Für die Kontrolle der zu schließenden Einrichtungen und die Durchsetzung der Verordnung sind die kommunalen Ordnungsämter zuständig. Bei wiederholten Verstößen sind laut Sozialministerium Bußgelder möglich.

Wer vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird und sich daran nicht hält, muss nach Angaben des Innenministeriums bei einem Verstoß mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen.

Wie wir über die Auswirkungen des Coronavirus berichten

Auf bnn.de berichten wir zurzeit verstärkt über die wichtigsten Entwicklungen rund um Corona in der Region rund um Karlsruhe, Bretten, Pforzheim, Rastatt und Bühl. Jeden Tag schränken Kliniken die Besuchszeiten ein, Schulen schließen, Firmen schicken Mitarbeiter nach Hause. Es ist selbst für unsere Redaktion zeitweise schwierig, den Überblick zu behalten. Deshalb filtern wir für unsere Leser aus der Flut an Informationen, welche der vielen Corona-Meldungen wichtig sind – unter anderem in dieser Übersicht .

Alle Informationen prüfen wir, um keine Falschinformationen zu verbreiten. Viele Menschen, auch in unserer Redaktion, machen sich ohnehin Sorgen. Wir möchten sie informieren und nicht verunsichern.

Zwei unserer Kollegen befassen sich ausschließlich mit dem Thema Corona – als unsere internen Experten. Viele weitere BNN-Redakteure recherchieren täglich zu den Auswirkungen von Covid-19 in den Städten und Gemeinden der Region. Unsere Autoren sprechen mit Entscheidern in den Landratsämtern, Krankenhäusern und in Firmen. Gleichzeitig telefonieren sie (Betroffene treffen wir derzeit nicht persönlich) mit Menschen, die Cafés schließen, Veranstaltungen absagen oder zu Hause bleiben müssen.

So möchten wir dazu beitragen, dass Menschen in der Region sich auf dem aktuellsten Stand halten können, um die richtigen Entscheidungen für ihren Alltag und ihre Gesundheit zu treffen.