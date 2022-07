DAB+: In älteren Autos braucht’s oft eine Ankleb-Antenne

Weil der Parallelbetrieb von DAB+ und UKW-Sendernetzen mit hohen Kosten für Betrieb und Energie verbunden sei, so die Auskunft des Senders. Betroffen sind unter anderem die Programme „Deutschlandfunk“ und „Deutschlandfunk Kultur“ am Senderstandort Pforzheim. Bis zum Herbst will „Deutschlandradio“ in diesem Jahr bundesweit zwölf neue Sendeanlagen für DAB+ in Betrieb nehmen. Intendant Stefan Raue: „Der DAB+-Ausbau steht für den Anspruch, unser Informations- und Kulturangebot auch im ländlichen Raum für viele Menschen frei zugänglich zu machen.“