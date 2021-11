Daniel Caspary erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande

Der 45-jährige in Karlsruhe geborene Daniel Caspary hat für sein herausragendes Engagement für Deutschland und Europa das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen.

Für sein herausragendes Engagement für Deutschland und Europa ist Daniel Caspary am Dienstag mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des CDU-Abgeordneten aus Weingarten (Baden) hervor. Der 45-jährige gebürtige Karlsruher Daniel Caspary, der in Stutensee aufwuchs, gehört dem Europaparlament seit 2004 an.

Inhaltliche Verdienste erwarb sich der Vater von fünf Kindern dort insbesondere als Außenhandelsexperte, der sich maßgeblich für eine Stärkung der Welthandelsorganisation WTO sowie das erfolgreiche Zustandekommen von internationalen Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, Japan, Vietnam und Singapur eingesetzt hat. Auch für ein künftiges transatlantisches Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika engagiert sich Caspary.

Als Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament ist er innerhalb der Fraktion der Europäischen Volkspartei beispielsweise für die Abstimmung mit den Leitern der anderen nationalen Delegationen und somit den Ausgleich zwischen den unterschiedlichen nationalen Interessen zuständig und gehört dem Vorstand der Europäischen Volkspartei an.

Auch gehört er in seiner Funktion als Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament zum engsten Führungszirkel der CDU Deutschlands in Berlin. Als Stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg ist er auch in Stuttgart politisch aktiv. Sowohl auf Bundes- als auch Landesebene nahm Caspary an mehreren Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung teil. Der Lokalpolitik ist der ehemalige Stutensee Stadtrat dabei stets treu geblieben: seit 2011 ist er Kreisvorsitzender der CDU Karlsruhe-Land.

Schon in der Jugend politisch aktiv

Caspary ist seit seiner Jugend vielfältig politisch und ehrenamtlich engagiert. Sein gesellschaftliches Engagement konzentriert sich seit seiner Jugend auf den Raum Karlsruhe. So war er unter anderem als Schülersprecher und stellvertretendes Mitglied des Landesschülerbeirats sowie als Leiter bei verschiedenen kirchlichen Jugendgruppen und im Sportverein tätig und ist Mitglied in zahlreichen Vereinen.

In Vertretung des Bundespräsidenten wurde das Verdienstkreuz durch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley und im Beisein der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament in Straßburg verliehen – aufgrund der derzeitigen Corona-Auflagen nur im engen Kreis.