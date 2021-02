Daniela Kreiner wurde am 6. April 1972 in Karlsruhe geboren, machte ihr Abitur am Bismarck-Gymnasium und ihren Magister in Pädagogik und Sprecherziehung in Göttingen. Nach einer Ausbildung zur Sprecherzieherin und Fortbildungen im Bereich Kulturmanagement arbeitete sie bei den Ettlinger Schlossfestspielen, im marotte-Figurentheater, im Jugendkulturzentrum Kupferdächle in Pforzheim, von 2012 bis 2014 im Sandkorn-Theater und im Kammertheater, ehe sie 2019 die kaufmännische Leitung und Geschäftsführung im neuen „Das Sandkorn“ übernahm. Gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter und Geschäftsführer Erik Rastetter leitet sie das neugegründete Theater, das aus dem 1956 von ihrem Vater Siegfried Kreiner gegründeten Sandkorn-Theater entstanden ist. Mit ihrem Ehemann Paul Taube, Pianist und Leiter der Remchinger Kulturhalle, und zwei Kindern lebt sie in der Karlsruher Nordstadt.