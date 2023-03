Wenn die Tage länger werden, kommt der Schmutz ans Licht. Er sitzt in Vertiefungen und Winkeln, an den Innenseiten von Türen und Klappen sowie vor allem am Unterboden. Da Streusalz das Blech umso schneller rosten lässt, je wärmer es wird, sollte man mit einer gründlichen Reinigung jetzt nicht länger warten.

Minimum ist die Fahrt durch eine Waschanlage, ratsam dabei ein Programm mit Unterbodenwäsche. Richtig gründlich wird es bei einem Fahrzeugaufbereiter, der nach dem Reinigen die Aggregate anschließend auch gleich versiegelt und so nachhaltig gegen Korrosion schützt.

Schadstellen mit Lackstift austupfen

Anschließend erfolgt die Kontrolle auf Lackschäden. Vor allem in Gegenden, in denen viel Splitt gestreut wird, lassen sich diese kaum vermeiden. Damit später keine Rostpickel entstehen, sollten die Schadstellen nun mit einem passenden Lackstift ausgetupft werden. Ist der frische Lack gut durchgetrocknet, kann man anschließend das ganze Fahrzeug gut konservieren. Positiver Nebeneffekt: Insektenreste lassen sich im Sommer leichter entfernen.

Achten sollte man auch auf Auswaschungen im Profil. Denn daran sind oftmals verschlissene Stoßdämpfer schuld. Je schlechter die Straßen sind, die täglich befahren werden, desto schneller sind auch die Dämpfer hinüber. Das kann teilweise auch schon nach weniger als 100.000 Kilometern der Fall sein. Als Fahrer merkt man das meistens gar nicht, weil der Verschleiß langsam voranschreitet.

Zum Stoßdämpfertest in die Werkstatt

Auch die früher oft empfohlene Wipp-Probe funktioniert bei aktuellen Fahrzeugen nur noch bedingt, weil die für die höheren Gewichte erforderlichen harten Federn auf Druckproben von Hand kaum noch reagieren. Verlässliche Ergebnisse liefert nur ein Stoßdämpfertest in der Werkstatt, immer mehr Betriebe bieten diese Dienstleistung preisgünstig an. Anschließend hat man Gewissheit, ob das Fahrzeug fit ist für den Frühling.

Eine Übersicht von Kfz-Innungs-Werkstätten in der Region:

Autohaus Beier

Autohaus Brenk

Bosch Service, Mitsubishi Vertragshändler, SsangYong Vertragshändler, Nissan Vertragswerkstatt, Zertifizierter Thule Partner, Peugeot Scooter

Webseite: www.autohaus-brenk.de

Ottostraße 10, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Telefon: +49 (721) 944 13-0

Autohaus Finger

Partner für VW und Audi in Neureut

Webseite: www.autohaus-finger.de

Donauschwabenstraße 40, 76149 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Do 7.30 - 18.00 Uhr, Fr. 7.30 - 17.00 Uhr

Telefon: +49 (721) 97860-0

Autohaus Geisser

Volvo Vertragshändler Vertrieb und Service

Webseite: www.autohaus-geisser.de

Sudetenstr. 75, 76187 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr , Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 565000

Autohaus Hatzner

Ford Autohaus: Neuwagen, Gebrauchtwagen, Sercie und Reparaturen

Webseite: www.ford-hatzner-karlsruhe.de

Rüppurrer Straße 102, 76137 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 8:00 - 12:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 937820

Autohaus Jüttner

Autohaus Morrkopf

Spezifikation: VW und Skoda Service Partner, Service und Reparatur, Lack und Karosserieservice, Glasreparatur, Reifen-und Räderservice, E-Mobilitäts-Partner für Verkauf und Service, TÜV-Abnahme im Haus, Euromobil Autovermietung

Webseite: www.autohaus-morrkopf-weingarten.de

Durlacher Straße 80, 76356 Weingarten

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7244) 70 10 0

Autohaus Müller

Autohaus Rödiger

Autohaus Stoppanski

Volkswagen, Audi und ŠKODA Vertragspartner in Ettlingen bei Karlsruhe

Webseite: www.stoppanski.de

Mörscher Str. 3, 76275 Ettlingen

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7:30 Uhr – 18:00 Uhr; Samstag 8:30 Uhr – 13:00 Uhr

Telefon: +49 (7243) 57700

Mail: info@stoppanski.de

BAS Autoservice

KFZ-Meisterwerkstatt, AC Auto Check Partner, Service und Reparaturen (fast) aller Art, HU/ AU, Klimaservice, Unfall-und Glasservice, Reifenservice, 3-D Achsmessstand, Motordiagnose/Fehlerauslese u.v.m.

Webseite: www.autoservice-baschnagel.de

Gottesauer Str. 26, 76131 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 388181

BMW Ratzel

Emil Frey Ungeheuer Automobile

BMW und MINI Partner: Angebote, Service & Teile

Webseite: www.emilfrey.de/ungeheuer/ungeheuer-karlsruhe

Ottostraße 22, 76227 Karlsruhe

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7:00 - 18:30 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

Telefon: +49 (721) 94930

S&G Automobil AG