Erfolgreicher Eröffnungstag des Briefwahlbüros in der Kriegsstraße

Bereits um 11 Uhr herrscht viel Betrieb am Eingang des Briefwahlbüros in Karlsruhe. Seit einer Stunde ist es bereits geöffnet. Mehrere Menschen wollen sich bereits jetzt an den Kommunal- und Europawahlen beteiligen. Die Wahlen findet zeitgleich am 9. Juni 2024 statt.

Seit Montag, 13. Mai, ist das Briefwahlbüro in der Kriegsstraße 100 in Karlsruhe geöffnet. Es befindet sich im ehemaligen Postgirogebäude am Ettlinger Tor. Erwartet wird, dass rund 70.000 Wählerinnen und Wähler per Brief ihre Stimmen abgeben.

In einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe heißt es: „Das Briefwahlbüro ist von Montag, 13. Mai, bis Freitag, 7. Juni, von Montag bis Freitag geöffnet“.

Die Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer darf Briefwahl beantragen?

Alle Wahlberechtigten in Karlsruhe dürfen per Briefwahl wählen, so steht es auf der Webseite der Stadt Karlsruhe. Es muss auch kein besonderer Grund vorliegen. Eine Teilnahme aus dem Ausland ist auch möglich. Hierbei sollte der Wahlbrief frühzeitig versendet werden.

Für wen ist eine Briefwahl von Vorteil?

„Wer nicht ins Wahllokal kann oder möchte, darf per Briefwahl wählen“, so Bürgermeister Albert Käuflein (CDU) in einer Pressekonferenz im Briefwahlbüro. Insbesondere für Menschen mit Behinderung sei die Briefwahl barrierefrei und unkompliziert.

Über welche Wege kann ich die Briefwahlunterlagen beantragen?

Es gibt drei verschiedene Wege: online, per Post oder persönlich im Briefwahlbüro. Online kann der QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung per Smartphone eingescannt werden. Anschließend wird man zu einem digitalen Wahlscheinantrag weitergeleitet. Alternativ kann der digitale Wahlscheinantrag über www.karlsruhe.de/wahlen ausgefüllt werden oder man lädt das PDF-Dokument namens „Wahlscheinantrag“ herunter und füllt dieses aus. Wer die Unterlagen für die Briefwahl per Post beantragen möchte, muss auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung den Antrag ausfüllen und an das Wahlamt senden. Ansonsten gibt es noch die Option, die Briefwahlunterlagen persönlich im Briefwahlbüro in Karlsruhe in der Kriegsstraße 100 zu beantragen. Es ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag, 7. Juni, schließt Briefwahlbüro ausnahmsweise um 18 Uhr.

Was ist neu bei der Beantragung und Einreichung der Briefwahl?

Bislang gab es mehrere Standorte, die Briefwahl vor Ort zu beantragen und den ausgefüllten Briefwahlschein einzureichen. Jetzt gibt es nur noch einen zentralen Standort: das Briefwahlbüro in der Kriegsstraße 100 in Karlsruhe. Dort liegen Unterlagen zur Briefwahl aus. Außerdem kann die Wahl direkt vor Ort erledigt werden. Ansonsten kann der ausgefüllte Briefwahlschein in den Briefkasten des Wahlbüros vor Ort eingeworfen werden.

Was ist zu beachten?

Die ausgefüllten Wahlunterlagen können portofrei per Post versendet werden. Es empfiehlt sich, das bis zum 5. Juni zu tun. Alternativ kann der Wahlbrief bis zum Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr in den Briefkasten am Briefwahlbüro eingeworfen werden. Außerdem besteht bereits jetzt die Möglichkeit, die Wahlzettel während der Öffnungszeiten des Briefwahlbüros abzugeben.

Welche Unterlagen müssen ins Briefwahlbüro mitgebracht werden?

Lediglich die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweis-Dokument müssen mitgebracht werden.

Welche Unterlagen enthält die Briefwahl?