Das erste Konzert nach sieben Monaten: Das Tollhaus Karlsruhe öffnet seinen Biergarten

Nervös sind am Samstagabend alle: das Tollhaus Karlsruhe, die Band Quarantäne-Quartett, die Zuschauer. Es ist der erste Abend in diesem Jahr, an dem das Haus wieder für Publikum öffnet. Schon von Weitem ist zu hören, dass die Kultur auf dem Gelände beim Schlachthof zurück ist.