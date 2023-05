Endspiele im Fußball

Das erwartet die Fans am Feiertag im Pokal des Fußballkreises Karlsruhe

An Christi Himmelfahrt steigt in Blankenloch das Pokalfinale des Fußballkreises Karlsruhe zwischen der SG Stupferich und dem TV Spöck. In Forst wird das Endspiel im Verbandspokal der Frauen zwischen dem Karlsruher SC und dem TSV Neckarau angepfiffen.