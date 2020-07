12. Karlsruher Entenrennen

"Das Fest": Alle unsere Entchen

Es ist zur Tradition geworden, dass am "Fest"-Sonntag Tausende quietschgelbe Entchen die Alb in Richtung "Kühler Krug" hinuntertreiben. Beim 12. Karlsruher Entenrennen am Sonntag versuchten ganze 7100 Badeenten ihr Glück.