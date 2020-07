Abstimmung online

"Das Fest" für Festivalpreis nominiert

Das Karlsruher "Fest" ist im Rahmen der European Festival Awards für eine Auszeichnung als "Best Major Festival" ("Bestes bedeutendes Festival", Kategorie für Festivals mit mehr als 40.000 Besuchern täglich) nominiert. Welches Festival am Ende gewinnt, wird per Abstimmung entschieden.