Nach dem Einbau der U-Strab

Das große Pflastern auf dem Karlsruher Marktplatz beginnt

Die neue Oberfläche der Karlsruher City über der U-Strab nimmt am Marktplatz erste Gestalt an. Dort liegen die ersten Pflastersteine. Bis Ende 2020 will das Tiefbauamt den ganzen Platz mit Natursteinen von der Iberischen Halbinsel versiegelt haben.