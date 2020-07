Zuhause bleiben ohne Zuhause

"Das ist eine Katastrophe": Wie die Corona-Krise Obdachlosen das Leben erschwert

Zu Hause bleiben – so lautet in der Corona-Krise der allgemeine Appell. Doch was machen Menschen, die gar kein Zuhause haben? Die Möglichkeiten, ihnen zu helfen, sind derzeit stark begrenzt und viele Hilfseinrichtungen geschlossen.