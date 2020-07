Peter-und-Paul-Fest 2019

Das Mittelalter ist besser als sein Ruf

Das Mittelalter ist besser als sein Ruf - und nirgendwo weit und breit so schön wie in Bretten. Wer sich schon im Vorfeld auf's spektakuläre Peter-und-Paul-Fest vom 28. Juni bis 1. Juli, einstimmen will, kann das mit der Sonderbeilage der Badischen Neuesten Nachrichten tun.