Das nächste Abenteuer wartet vor der Haustür

Sommer, Sonne, Freizeitspaß: Wenn jetzt nicht die Zeit für Outdoor-Aktivitäten ist, wann dann? Gerade in der heißen Jahreszeit lockt es viele nach draußen. Da ist es doch perfekt, wenn man den Aufenthalt unter blauem Himmel mit erlebnisreichen Ausflügen verbinden kann.

Abenteuerlustige kommen bei einer Flussbettwanderung im Schwarzwald auf ihre Kosten. Ein Fan von luftigen Höhen? Dann ist vielleicht ein Ausflug in einen Waldseilgarten genau das Richtige. Ob Märchengarten, Barfußpark, Go-Kart-Fahren oder Canyoning - die Möglichkeiten sind in der Region nahezu unbegrenzt.

Diese Unternehmen bieten Outdoor-Erlebnisse und Equipment:

Abenteuerwald Sommerberg

Auf über 8.000 m² warten mehr als 20 abwechslungsreiche in den Wald integrierte Spiel- und Lernstationen für Groß und Klein. Neben Klassikern wie Schaukeln und Rutschen, gibt es auf dem Gelände mehrere spektakuläre Spielgeräte. Zum Toben und Verweilen lädt direkt daneben eine 15 x 11 Meter große Trampolinfläche ein. Zudem gibt es verschiedene Lernstationen, an denen Wissenswertes über den Wald und seine Bewohner vermittelt wird. Das Highlight der Anlage, eine mehrstöckige Kletterburg mit 2 großen Rutschen.

Öffnungszeiten: Der Abenteuerwald ist in den baden-württembergischen Schulferien täglich geöffnet. Außerhalb der Ferien gibt es abweichende Öffnungstage. Genaue Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite

Webseite: www.abenteuerwald-sommerberg.de

Adresse: Peter-Liebig-Weg 16, 75323 Bad Wildbad

Telefon: +49 (7081) 9250940

Adrenalinbecker

Nervenkitzel, Spaß und ein tolles Naturerlebnis – das erlebt ihr bei unserer Canyoningtour nahe Forbach. Bei dieser abwechslungsreichen Tour durchwandert ihr eine Schlucht und lasst euch vom Wasserlauf mitreißen. Nach einer kurzen Sicherheitseinweisung steigt ihr in die Schlucht runter und euer Canyoning Abenteuer kann beginnen. Ihr springt und klettert über Felsen und Bäume oder macht Abseilaktionen sowie Sprünge. Spaß und Spannung sind garantiert! Nebenbei erfährt man viele interessante Geschichten und Hintergründe.

Öffnungszeiten: Büro-Hotline Mo. bis Fr. von 10.00 - 18.00 Uhr

Webseite: www.adrenalinbecker.de

Adresse: Magnolienstrasse 7, 76287 Rheinstetten

Telefon: +49 015253849953

Adventurebox Karlsruhe

Outdoor Exitgames der Adventurebox Karlsruhe: Kommt raus zum Spielen! Ist das wirklich noch Karlsruhe? Wir machen die Stadt zur Kulisse mit unseren Outdoor Exit Games. Kriminalfälle, Zeitreisen oder Kunstraub – die Straßen und Plätze werden zum Abenteuerspielplatz für aufregende Geschichten mit Euch in der Hauptrolle. Umgebung und Story verschmelzen während Eurer Tour zu neuen Welten – auch dank unserer technischen Gimmicks. Folgt uns in die Welt der Fantasie, verwandelt Euch in Detektive, Abenteurer oder Kriminalisten und erlebt große Abenteuer mitten in der Stadt!

Öffnungszeiten: Di. bis Fr. von 13.00 - 23.00 Uhr, Sa., So. & Ferien von 9.00 - 23.00 Uhr | Weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten auf Anfrage

Webseite: www.adventurebox-karlsruhe.de

Adresse: Kaiserallee 21, 76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 60997660



Basislager Sport Handels GmbH

Alles für Reisen, Wandern, Bergsport - Der schönste und beste Outdoor-Laden diesseits und jenseits von Alb, Pfinz und Rhein. Alles was das Herz begehrt. Riesenauswahl, Reparaturservice. Die nettesten und kompetentesten Verkäufer_innen weit und breit.

Öffnungzeiten: Mo. bis Fr. von 11.00 – 19.00 Uhr, Sa. von 10.00 - 19.00 Uhr

Webseite: www.basislager.de

Adresse: Kaiserstraße 231, 76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (721) 9209060



Baumwipfelpfad Schwarzwald

Der Baumwipfelpfad Schwarzwald ist über 1.200 Meter lang und führt die Besucher in acht bis 20 Metern Höhe durch die Wipfel eines dichten Bergmischwalds. Entlang des Weges sind die Baumkronen zum Greifen nahe. Stationen mit Schautafeln laden zum Verweilen ein und vermitteln Wissenswertes über die ökologischen Zusammen­hänge im Wald. Belohnt wird der Aufstieg auf die oberste Plattform des Turms mit einem herrlichen Panorama-Blick. Alle Wege sind für den Besuch mit Kinderwagen und Rollstuhl geeignet. Der Baumwipfelpfad ist ganzjährig geöffnet und zu jeder Jahreszeit ein großartiges Erlebnis für die ganze Familie.

Öffnungszeiten: Mo. bis So. täglich ab 09:30 Uhr geöffnet | Die Kasse schließt eine Stunde vor Ende der Öffnungzeiten. Die genauen Zeiten finden Sie auf der Webseite

Webseite: www.baumwipfelpfade.de/schwarzwald

Adresse: Peter-Liebig-Weg 16, 75323 Bad Wildbad

Telefon: +49 (7081) 9250940



Festung Schoenenbourg

Die Festung Schoenenbourg ist die größte besuchbare Festung im Elsass. Mit ihren drei Kilometern internen Gängen 30 Meter unter der Erde, einer Fläche von über 15.000 Quadratmetern und ihrer Originalausstattung bietet sie eine beispiellose Reise in die Vergangenheit. Tauchen Sie ein in den Alltag der Soldaten der Maginot-Linie und entdecken Sie dieses unterirdische Leben zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im Elsass. Als meistangegriffene Festung Frankreichs konnte sie sich ihren Gegnern stellen, ihre Stellungen mit Mut und Tapferkeit verteidigen und blieb unbesiegt.

Öffnungszeiten: vom 01. April bis 11. November Mo. bis Fr. von 14.00 - 16.00 Uhr, Sa. und So. von 09.30 - 11.00 Uhr und von 14.00 - 16.00 Uhr | Das ganze Jahr über für geführte Besichtigungen geöffnet. Nur nach Online-Reservierung

Webseite: www.lignemaginot.com

Adresse: Route du Commandant Martial Reynier, F-67250 HUNSPACH

Telefon: +33 388809619



Fun Forest Kandel

„Mit Sicherheit ein Spaß für Alle“ garantiert der Fun Forest in Kandel. Auf einer Fläche von 7 Hektar sind im schönen Kandeler Bienwald 24 spannende Parcours von 1 Meter bis 20 Meter, sowie 3 Kidsparcours ab 3 Jahren geboten. Der Kletterpark ist ein ideales Ausflugsziel für Familien, Freunde, Firmen oder Vereine. Im Waldbistro „Fun For Rest“ lässt sich bei Kaffeespezialitäten oder z.B. beim „legendären“ Flammkuchen nach dem Abenteuer in den Bäumen stärken oder einfach nur den Alltag vergessen.

Öffnungszeiten: Die Öffnungszeiten variieren je nach Jahreszeit/Monat/Ferien. Die aktuellen Öffnungszeiten können der Website entnommen werden

Webseite: kandel.funforest.de

Adresse: Badallee, 76870 Kandel

Telefon: +49 (7275) 618032



vogelmann-adventure

Wir von vogelmann-adventure bieten unseren Kunden „Naherholung auf hohem Niveau!“ egal ob Sie als Privatkunde kommen, oder mit Ihrem Team als Betriebsausflug. Auch Schulklassen sind bei uns herzlich willkommen. Mit Kanutouren, Floßbau, GPS-Rallye und vielem mehr führen wir Sie in traumhafte Natur rund um Karlsruhe. Alle unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite

Öffnungszeiten: In den Ferien von Do. bis So. buchbar von 10.00 - 17.00 Uhr | Ansonsten jeder Zeit online buchbar

Webseite: www.vogelmann-adventure.de

Adresse: Bruchsaler Str. 15, 75045 Walzbachtal/ Wössingen

Telefon: +49 (7203) 3460563



Waldseilpark Karlsruhe

Der Waldseilpark Karlsruhe nimmt die Besucher mit seinen 12 abwechslungsreichen Parcours auf ein Abenteuer mit in luftige Höhen. Mut und ein wenig Überwindung gehört dazu, denn im Park geht es in den über 100 Kletterstationen auf bis zu 16 Metern hinauf. Die Parcours sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt, sodass für jeden etwas dabei ist. Das Highlight: Am Ende eines jeden Parcours wartet immer die „Flying Fox“, eine Seilbahn, die die Gäste wieder zurück auf den Waldboden bringt. Kinder dürfen ab sieben Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen, in die Höhe. Jugendliche ab 13 Jahren können auch ohne Begleitung klettern. Für die vier- bis sieben-jährigen Kletteraffen gibt es einen eigenen Kinderparcours.