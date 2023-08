BNN-Aktion

Das sind die schönsten Urlaubsfotos unserer Leser

Auch in diesem Sommer haben die Leserinnen und Leser der BNN wieder tolle Urlaubsfotos gemacht. Die schönsten Motive erscheinen in der gedruckten Ausgabe sowie an dieser Stelle. Sie möchten uns einen Sommer-Schnappschuss zur Veröffentlichung einschicken? Dann senden Sie das Bild an die Mailadresse der Redaktion, zu der Sie räumlich am nächsten wohnen: redaktion.bruchsal.aktionen@bnn.de; redaktion.bretten.aktionen@bnn.de; redaktion.achern@bnn.de; redaktion.badenbaden@bnn.de; redaktion.buehl@bnn.de; redaktion.gaggenau@bnn.de; redaktion.rastatt@bnn.de; redaktion.ettlingen@bnn.de; redaktion.karlsruhe@bnn.de; redaktion.hardt@bnn.de Die Bilder sollten mindestens 500 KB haben und mit vollständigem Namen, Wohn- und Urlaubsort sowie Telefonnummer für Rückfragen versehen sein. Bei Fotos, die fremde Menschen oder Kinder zeigen, ist aus Datenschutzgründen eine Erlaubnis der Person oder der Eltern erforderlich.