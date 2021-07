Das Verschwinden der Kaugummi-Automaten: Ist das Kult oder kann das weg?

Sie wirken wie aus der Zeit gefallen. Aus einer Zeit, in der Kinder ihr Taschengeld für einen Kaugummi ausgaben, statt für die nächste Smartphone-App. Als Kaugummi-Automaten für Kinder noch das Ü-Ei an der Wand, die Groschengräber um die Ecke und die Orte waren, an denen die erste kaufmännische Handlung vonstatten ging.

Viele dieser meist roten, etwas klobigen Kästen an Häuserwänden rosten langsam vor sich hin, bieten einen traurigen Anblick mit ihren Rostflecken, ihren Graffiti-Schmierereien, ihren mit Feuerzeugen angekokelten Sichtfenstern aus Plastik.

Wer auf Kinderaugenhöhe durch die Karlsruher Straßen streift, entdeckt hier und da sogar noch recht proppere, befüllte Kaugummi-Automaten. Doch die Suche nach intakten Exemplaren verschlingt immer mehr Zeit. Rechnet sich das Geschäft nicht mehr?