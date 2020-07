So ist er, der Wettergott. Hatte es am Freitag noch den halben Tag geschüttet, wurde am Fest-Samstag in der Günther-Klotz-Anlage bis zum späten Abend nicht ein Regentropfen gesichtet. Nachdem sich zudem die Katastrophenmeldungen in Grenzen hielten, stand einem unbeschwerten Festival-Tag nichts im Weg. Hier die besten Bilder von einem fröhlich-friedlichen Tag mit viel guter Musik.

