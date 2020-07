Dauerpanne verlängert die Warteschlange vor der Post in Karlsruhe-Durlach

An der Post in Karlsruhe-Durlach geht es für Geldgeschäfte und Paketannahme seit Tagen zwangsweise in die gleiche Richtung: in eine lange Warteschlange. Defekte Automaten verlängern die Wartezeit und die Aufstellstrecke. Die Postbank kann die Panne seit über einer Woche und bis auf Weiteres nicht reparieren lassen.

Am Vormittag belegt die Warteschlange vor der Post in Karlsruhe-Durlach den ganzen Gehweg vor der Fassade. Eine Frau presst ein großes Paket vor die Brust, ein Mann mit Mundschutz von einer Sicherheitsfirma bringt Ordnung in den Ablauf. Später sortieren sich die Wartenden um und rücken nun vom Parkplatz her auf ihr Ziel zu.

Einreihen für Geldangelegenheiten

Was aufhält, sind nicht nur die Abstandsregeln: Kunden der Postbank müssen schon die zweite Woche ohne Automaten auskommen. Die angekündigte Reparatur lässt auch weiter auf sich warten. So reihen sich Betroffene zur Erledigung ihrer Geldangelegenheiten zusätzlich in die Warteschlange ein.

Eine gestörte Übertragungsleitung ist die Ursache für den Ausfall der Automaten der Postbank in der Post in Karlsruhe-Durlach. Dies sei beim zuständigen Dienstleister reklamiert, doch warte man bisher vergeblich auf einen Termin für die Störungsbehebung, teilt auf Anfrage der BNN die Zentrale der Postbank in Bonn mit.

Es sei „aktuell sehr schwierig, die gewohnten Service-Standards uneingeschränkt aufrecht zu erhalten“, heißt es in der Antwort. Daher könne man noch keinen Zeitpunkt nennen, zu dem die Geräte wieder voll einsatzfähig seien.

Postbank ist nicht Teil der Deutschen Post DHL Group

Die defekten Automaten in Durlachs Postgebäude sind Teil des Postbank Finanzcenters, das die Postbank betreibt. Diese gehört seit Jahren nicht mehr zur Deutschen Post DHL Group. Das Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft der Postbank ist vielmehr Teil der DB Privat- und Firmenkundenbank.

Oft freie Bahn haben währenddessen ganz in der Nähe diejenigen, die zum Beispiel ein Osterpäckchen auf die Post bringen wollen, in Karlsruhe-Durlach-Aue an der Haltestelle Ellmendinger Straße. Drei Minuten mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn entfernt, lässt die Annahmestelle Kundschaft nur einzeln eintreten. Dennoch ist der markierte Wartebereich im Freien selten überlaufen und gelegentlich sogar leer.