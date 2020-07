BNN-Gewinnspiel

Deep-Purple-Star Glenn Hughes auf dem Zeltival in Karlsruhe: Die BNN verlosen 5 x 2 Karten

Eine außergewöhnliche Hommage an Glenn Hughes‘ Zeit in der legendären britischen Rockband Deep Purple verspricht die zweistündige Show, die am Mittwoch, 17.07.2019, auf dem ZELTIVAL im Tollhaus in Karlsruhe stattfindet. Die BNN verlosen 5 x 2 Karten für die zweistündige Show!