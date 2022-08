Tankrabatt geht zu Ende

Der Ansturm der Karlsruher auf die Zapfsäulen bleibt (noch) aus

Von wegen jetzt nochmal schnell tanken – an Tankstellen im Karlsruher Stadtgebiet herrscht am Samstagvormittag normaler Betrieb. Was Kunden zum baldigen Ende des Tankrabatts sagen und was sie befürchten.