Der Digital Female Leader Award wird dieses Jahr in Karlsruhe vergeben

Spannende Frauen und ihre spannenden Ideen ehrt der „Digital Female Leader Award“, den die gebürtige Karlsruherin Tijen Onaran in diesem Jahr in ihrer Heimatstadt Karlsruhe verleiht. Ein dickes Preisgeld gibt es nicht, dafür Aufmerksamkeit und Kontakte zu den wirklich wichtigen Menschen in der Businesswelt.

Das weltweite Insektensterben hat der Hobby-Imkerin Katharina Schmidt aus Karlsruhe viel Kopfzerbrechen bereitet. Schließlich kam sie auf eine Idee: Wer könnte über das Phänomen wohl besser Auskunft geben, als die Insekten selbst? Zusammen mit zwei Kollegen gründete die junge Frau im August 2018 das Unternehmen apic.ai. Kameras an Eingängen zum Bienenstock zeichnen alle Bewegungen auf. Die Bilddaten werden mit Hilfe neuronaler Netze ausgewertet. „So schaffen wir viele zuverlässige Daten zum Beispiel über die Effekte von Pflanzenschutzmitteln“, beschreibt die Gründerin.

Der Nutzen? Durch die Erkennung von bisher nicht messbaren Effekten wie einer Verringerung von Aktivität oder dem Bestäubungsverhalten hilft apic.ai dabei, die Risikobewertung für Pflanzenschutzmittel besser zu machen. „Damit leisten wir einen Beitrag gegen das weltweite Insektensterben“, sagt Katharina Schmidt.

Für ihre Idee und die Umsetzung erhält Katharina Schmidt in dieser Woche den „Digital Female Leader Award“ in der Kategorie „Diversity“. Sie ist die letzte in einer Reihe von 18 spannenden Preisträgerinnen, die von ihrem Gewinn bereits wissen, die ihre Trophäe aber erst am kommenden Samstag in Karlsruhe erhalten werden. In der Gartenhalle findet dort die Preisverleihung des „DFLA2021“ statt.

Die gebürtige Karlsruherin Tijen vergibt den Preis bereits zum vierten Mal und langsam aber sicher hat er sich etabliert. Große Unternehmen wie Amazon, die Telekom oder Philip Morris aber auch mittlere und kleinere Firmen gehören zu den Sponsoren der Veranstaltung und des Awards, der nicht mit einem Preisgeld verbunden ist. Die Gewinnerinnen erhalten aus Sicht von Organisatorin Onaran etwas viel Wertvolleres: Sichtbarkeit und Kontakte.

Wenn Tijen Onaran zur glamourösen Verleihung ruft, dann sitzen im Publikum nicht nur die immernoch überwiegnd männlichen Chefs wichtiger Dax-Konzerne, sondern auch viele einflussreiche und in der Berufswelt etablierte und bestens vernetzte Frauen.

Dass der Preis einmal auch in ihrer Heimatstadt verliehen wird, ist ein Vorhaben, an dem Tijen Onaran schon lange gearbeitet hat. Für die Verleihung im ZKM im Jahr 2020 schien alles in trockenen Tüchern – dann kam Corona und die Preisverleihung musste virtuell erfolgen. Als die Lage im Sommer dieses Jahres überschaubar schien, machte Tijen Onaran einen zweiten Anlauf. „Mit der Unterstützung von OB Mentrup und der Messeschefin Britta Wirtz ist es uns gelungen, die Verleihung für Ende November in die Karlsruher Gartenhalle zu holen“, freut sie sich.

Dass Corona nun schon wieder einen Strich durch die Rechnung machen könnte, will die Organisatorin des Preises auf jeden Fall verhindern. Um auf Nummer sicher zu gehen, müssen deshalb alle 300 Gäste der 1G-plus-Regel folgen. „In die Halle darf nur, wer geimpft ist und einen gültigen, negativen PCR-Test vorweisen kann.“

Wenn das offizielle Bühnenprogramm erst einmal abgeschlossen ist, beginnt der Teil, der das Event und die Auszeichnung für aufstrebende Unternehmerinnen wertvoller macht als jedes Preisgeld: Dann schlägt die Stunde des Netzwerken.