Im Rollstuhl wurde der „Golden State Killer“ in den Raum gefahren, ein gebrechlicher 74-Jähriger in orangeroter Gefängniskluft. „Schuldig“, sagte Joseph James DeAngelo immer wieder mit schwacher, krächzender Stimme, „schuldig, schuldig, schuldig“. Insgesamt 13 Mal. Für jeden Mord, den ihm die Staatsanwaltschaft zur Last legt.

Auch in der 13-fachen Anklage wegen Entführungen im Rahmen seiner Gewalttaten räumte er seine Schuld ein. Hinzu kommen über 160 Verbrechen, davon 50 Vergewaltigungen, Raubüberfälle und Einbrüche, die schon verjährt waren. Stundenlang zog sich die Gerichtsanhörung im Juni dieses Jahres im kalifornischen Sacramento hin. Im August schließlich wurde der Greis zu lebenslanger Haft verurteilt.

40 Jahre tappte die Polizei im Dunkeln

Genau 45 Jahre liegen zwischen der Verurteilung und der allerersten Vergewaltigung im Jahr 1975. Über 40 Jahre, in denen die Polizei, trotz der vielen DNA-Spuren, die der Täter an fast allen Tatorten hinterlassen hatte, nicht auf seine Identität schließen konnte. In der 16 Millionen Menschen umfassenden Datenbank des FBI war Joseph DeAngelo nicht hinterlegt. Der Ex-Polizist und verheiratete Vater von drei Töchtern war polizeilich vorher nie auffällig geworden.

Erst der kalifornische Ermittler Paul Holes, der den ungelösten Fall bearbeiten sollte, hatte 2018 eine zündende Idee. Er schickte das DNA-Material des unbekannten Täters an einen kommerziellen Anbieter für Ahnenforschung mittels DNA. „Innerhalb von einem Tag kam eine ganze Liste von Menschen zurück, die eine ganz ähnliche DNA hatten und also mit dem Mörder verwandt sein mussten“, erzählt Holes.

Am Ende von vielen weiteren Recherchen und Ermittlungen kamen am Ende noch fünf Männer als Täter in Betracht. Im April 2018, mehr als drei Jahrzehnte nach dem letzten Mord, wurde DeAngelo in einem Vorort von Sacramento festgenommen. Der Mann hatte unauffällig bei einer seiner Töchter gelebt.

Das ist die „reale lebendige Version von Hannibal Lecter“, sagte die Bezirks-Staatsanwältin Anne Marie Schubert am Ende eines Gerichtstages vor der Presse, „ein grausamer, intelligenter, sadistischer Serienmörder“. Schubert spielte damit auf den Kannibalen und Serienmörder Dr. Hannibal Lecter aus dem Hollywood-Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ (1991) mit Anthony Hopkins an.

Kaltblütig und grausam

Mit seiner Kaltblütigkeit und Grausamkeit hatte der „Golden State Killer“ den Westküstenstaat über zehn Jahre in Angst und Schrecken versetzt. Dem ersten Mord 1975 waren Dutzende Vergewaltigungen in Nordkalifornien gefolgt, dann bis 1986 eine brutale Mordserie im Süden des Staates. Oft trug der Täter eine Skimaske und schreckte seine Opfer mit einer grellen Taschenlampe auf.

Bei seinen nächtlichen Streifzügen durch ruhige Vororte hatte er Messer, Pistolen, Seile und Schnürsenkel dabei. Häufig fesselte er die Ehemänner, vergewaltigte die Frauen und brachte nach langen Quälereien beide um. Meist verweilte er an den Tatorten, bediente sich am Kühlschrank und ließ Gegenstände aus den Häusern mitgehen.

Während des Prozesses hörten die Anwesenden schockierende Details von den Tatorten. Die Staatsanwälte aus sechs Bezirken schilderten die grausamen Tatumstände, teils mit Tränen in den Augen. Per Videoschalte konnte auch die Öffentlichkeit die Anhörung mitverfolgen.

Das jüngste Opfer war gerade einmal 13 Jahre alt. Ein junges Paar hatte erst Monate zuvor geheiratet. Unter den Toten war auch eine gebürtige Frankfurterin, die 1981 im südkalifornischen Irvine in ihrem Bett erschlagen aufgefunden wurde. Das letzte dem Serienmörder zugeschriebene Opfer war eine 18-Jährige, die 1986 vergewaltigt und ermordet wurde.

Die über Jahre ungeklärte Crime-Serie hatte auch die amerikanische Krimiautorin Michelle McNamara beschäftigt. Im Februar 2018 erschien in den USA ihr Buch „I’ll Be Gone in the Dark“(„Ich ging in die Dunkelheit“). Zwei Monate später wurde der damals 72 Jahre alte DeAngelo als mutmaßlicher Serienmörder festgenommen. Der US-Sender HBO drehte eine sechsteilige Doku-Serie über den Fall. smk/dpa