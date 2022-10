Angesichts des drohenden Gasmangels im Winter sind baden-württembergische Städte und Gemeinden im Energiesparmodus. „Auch wir hier in der Region Karlsruhe können uns den markt- und weltpolitischen Gegebenheiten nicht entziehen und die Ursachen nicht stoppen“, so Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup in der initialen Pressekonferenz.

Um die Folgen der Energiekrise abzumildern und ein Zeichen des solidarischen Zusammenstehens zu setzen, wurde der Energiepakt Karlsruhe ins Leben gerufen. Er steht für den Schulterschluss der Stadtwerke Karlsruhe mit weiteren kommunalen Partnern, Unternehmen und Menschen in Karlsruhe und in der Region.

Gemeinsam 20 Prozent Energie einsparen

Ins Leben gerufen haben ihn Mentrup und die Stadtwerke Karlsruhe - mit der gemeinsamen Vision, Karlsruhe zur Musterstadt des Energiesparens zu machen. Das erklärte Ziel: 20 Prozent der Energie einzusparen. Dabei spielt auch die Beteiligung der Bürger eine tragende Rolle.

Das Herzstück des #EnergiePakts ist die Homepage www.swka.de. Sie bietet zahlreiche Hilfestellungen für das individuelle Energiesparen, informiert und erklärt die Hintergründe der Energiemarktsituation und weist auf Beratungs- und Hilfsangebote hin.

Des Weiteren bieten die Stadtwerke Karlsruhe Energieberatungen und das Aufzeigen von Möglichkeiten, wie durch effektive Verbrauchsreduzierungen die negativen Folgen der aktuellen Energiekrise mit Hilfe von vermeintlich kleinen, aber auch großen Maßnahmen abgemildert werden können.

Kunden der Stadtwerke Karlsruhe können gleich doppelt gewinnen

Eine weitere zentrale Maßnahme des Energiepakts ist Energiespar-Challenge. Kunden der Stadtwerke Karlsruhe werden dabei aufgerufen, Energie zu sparen - dafür winken zahlreiche Gewinnmöglichkeiten. Mitmachen kann man unter #EnergiePaktKA - Energiespar-Challenge.

„Die Energiekrise stellt uns vor einzigartige Herausforderungen. Aber Karlsruhe und die Region sind auch einzigartig“, so das zuversichtliche Fazit von Mentrup.