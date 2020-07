Lage für DLRG teils schwer überschaubar

Der Epplesee stößt an seine Grenzen: Andrang, als gäbe es kein Corona

Bei hohen Temperaturen wie am Wochenende zieht es Erholungssuchende und Wassersportler an den Epplesee. Der weithin einzig verbliebene See seiner Art stößt an die Grenzen seiner Kapazität.