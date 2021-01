Die Präventionsstrategie nimmt Drei- bis Siebenjährige in den Blick

Die Ausgaben des Landkreises Karlsruhe für Aufgaben im Sozialbereich steigen in diesem Jahr weiter an. 251,1 Millionen Euro sind im Haushalt 2021 veranschlagt. Ein Aspekt, den Landrat Christoph Schnaudigel hierbei besonders herausgreift, ist die Jugendhilfe. Jahr für Jahr werde der finanzielle Aufwand und somit der Bedarf an Unterstützung für Familien und Kinder größer.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, baut der Landkreis seine Präventionsstrategie aus. Die Altersgruppe zwischen drei und sieben Jahren rückt in den Fokus, auch wenn deren Betreuung derzeit aufgrund der Corona-Pandemie erschwert wird. Die wichtigsten Fragen dazu beantwortet unser Redaktionsmitglied Janina Keller.