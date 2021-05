Der Landkreis Karlsruhe will schon 2035 klimaneutral sein

Die Emissionen könnten um weitere 90 Prozent reduziert werden. Das bedeute einen Pro-Kopf-Ausstoß von etwa 0,7 Tonnen CO 2 im Jahr pro Bewohner, heißt es in der Vorlage zum Kreistag. Das Konzept des Landkreises basiere auf drei großen Bereichen. Im Stromsektor müsse man den Ausbau von Fotovoltaik-Anlagen voranbringen, erläutert Schwegle. „Wir haben ein riesiges Potenzial, aber nur zwölf bis 15 Prozent der geeigneten Flächen sind belegt“, sagt sie. Schwerpunkt seien die Dächer, aber auch Parkplätze und Freiflächen nehme man in den Blick. Eine weitere Säule sei die Wärmeversorgung. Rund 50 Prozent des Energiebedarfs fließe dort hinein, so Schwegle. Künftig soll eine Mischung aus Wärmenetzen und Einzelheizungen in einer überregionalen Strategie Ressourcen bündeln. Auch das Thema Energiesparen und Energieeffizienz müsse stärker angegangen werden. Der Fahrplan sei in den Köpfen schon konkret, so Schwegle. „Wir müssen diesen jetzt unterlegen mit Investitionskosten, mit der Organisation der Aufgaben und Akteuren“, resümiert sie.