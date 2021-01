Wenn es um Gesundheit in der Region geht, sind die Asklepioskliniken in Germersheim und Kandel die ersten Ansprechpartner. Empathie und Expertise finden dort zusammen, für eine schnelle Genesung der Patienten. Auf drei Fachgebieten haben die Einrichtungen dafür ganz besonders ihre Schwerpunkte gelegt: Geriatrie (in Kandel), Neurologische Frührehabilitation sowie Psychosomatik (in Germersheim) .

Was machen die Kliniken in diesen Bereichen so besonders und mit welchem Team wird für die Patienten gesorgt? Wir geben hier den Überblick.

Geriatrie

Als älterer oder hochbetagter Patient der Kliniken profitiert man von den ganzheitlichen, auf die Bedürfnisse zugeschnittenen Konzepte der Altersmedizin. Die Experten vor Ort berücksichtigen dabei die gesundheitliche Situation ganzheitlich – dazu gehören die Bewertungen der körperlichen, psychischen und sozialen Bedürfnisse, Einschränkungen und Möglichkeiten. Das Team der Geriatrie vor Ort garantiert die bestmögliche Versorgung für jede einzelne der Facetten.

Pflegefachkräfte ermitteln den spezifischen Pflegebedarf, der Sozialdienst sorgt unter anderem für die nach-stationäre Versorgung, die Betreuungseinleitung oder die Organisation einer Reha-Maßnahme. Physiotherapeuten kümmern sich um Mobilisation, Atemgymnastik, manuelle Therapie oder Lymphdrainage.

Die Feinmotorik und geistige Leistungsfähigkeit ist Sache der Ergotherapeuten, die Logopäden achten auf Sprachprobleme. Darüber hinaus ist eine Psychologin bei Gesprächsbedarf vor Ort. Ergänzende internistische Fachdisziplinen im Haus ergänzen den Service am Patienten.

Neurologische Frührehabilitation

Seit Beginn des Jahres ist die Asklepiosklinik Germersheim als Standort für die neurologische Frührehabilitation der Phase B vorgesehen und eingerichtet – so sind die Experten vor Ort mit der frühzeitigen rehabilitationsmedizinischen Behandlung von Patienten mit schweren Hirnschädigungen betraut, wie sie unter anderem nach einem Schlaganfall festzustellen sind. Sie treten vermehrt im hohen Alter auf.

Man geht bei der aktuellen demographischen Entwicklung davon aus, dass solche oder ähnlich gelagerte Krankheitsbilder künftig häufiger auftreten. Der Aufbau dieser Versorgung ist für die Klinik die optimale Ergänzung für die schon eingerichtete Herzinfarkteinheit in Kandel – und daher ein Meilenstein für die Entwicklung beider Klinikstandorte.

Psychosomatik

Schon seit über einem Jahr ist die wichtige Fachrichtung Psychosomatik in der Germersheimer Klinik etabliert – das komplette Spektrum der Fachrichtung wird dort behandelt. Entsprechend sind die Einrichtungen dort bestmöglich aufgestellt und ausgerichtet. Die Atmosphäre ist ganz der Heilung verschrieben, der Mensch und sein Wesen steht im Mittelpunkt.

Die engstmögliche Kooperation mit anderen Abteilungen ist auf den Patienten und seine Heilung hin ausgerichtet. Experten der unterschiedlichen Fachrichtungen sind Teil des Teams, darunter ärztliche und psychologische Psychotherapeuten und ein sehr erfahrenes Pflegeteam.

Darüber hinaus arbeiten die Patienten mit den Physiotherapeuten, eine Kunsttherapeutin hilft, das kreative Potenzial zu wecken. Zur Unterstützung von Krebspatienten ist eine Psychoonkologin Teil des Teams.

Auch anthroposophisch ausgebildete Mitarbeiter kümmern sich bei Bedarf mit einem ganzheitlichen Konzept um das Wohlergehen der Patienten. Übrigens: Entsprechend der demographischen Entwicklung wird mit mehr Patienten gerechnet. Die Kliniken sind daher auf der Suche nach pflegenden Fachkräften, die langfristig für das Patientenwohl sorgen.

In der seit einem Jahr bestehenden Psychosomatischen Abteilung wird das gesamte Spektrum psychosomatischer Störungsbilder behandelt. Dabei wird besonderer Wert gelegt auf eine liebevolle Begleitung der Patienten, unterstützende Gespräche und viel Zeit für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten stehen im Vordergrund. Da jeder Mensch anders ist braucht auch jeder Patient in der Psychosomatik eine individuelle Behandlung. Dr. med Marcella Altherr, Chefärztin der Abteilung Psychosomatik

Fachkräfte

Die Kliniken suchen für diese neuen Bereiche examinierte Pflegekräfte und neue Kolleginnen und Kollegen, die Freude am Aufbau haben, und ihre Kreativität gerne in neuen, motivierten Teams einbringen wollen.

Die Pflege ist uns viel wert

Asklepios bietet frischen Wind in einem zukunftsorientierten Umfeld - und darüber hinaus noch 2.000 Euro Starterprämie. Das Unternehmen ist sich der Bedeutung der Pflege bewusst und bietet daher eine übertarifliche Bezahlung!