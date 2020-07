Der neue Guide Michelin 2019 - alle Sterne-Restaurants in der Region

Das Karlsruher Restaurant "Sein" mit Koch Thorsten Bender wird erstmals mit einem der begehrten Gourmet-Sterne im neuen Guide Michelin 2019 ausgezeichnet. Ein weiterer Gewinner der jüngsten Ausgabe der Feinschmecker-Bibel ist das südpfälzische Lokal "Zur Krone" in Neupotz, wo der gebürtige Marokkaner Faycal Bettioui den Kochlöffel schwingt, der zuvor 20 Jahre in Miami sein Konzept einer leichten Gourmetküche verfeinert hatte. Große Freude herrscht auch im Baiersbronner Hotel "Traube Tonbach", das neben dem Drei-Sterne-Restaurant "Schwarzwaldstube" nun mit der "Köhlerstube" zusätzlich über ein Ein-Sterne-Lokal verfügt.

Der mit Spannung erwartete Führer hat aber auch herbe Enttäuschungen für die Top-Köche der Region parat: Gleich mehrere Herdkünstler verlieren die Auszeichnung: Das Restaurant "Talmühle" in Sasbachwalden, wo Gutbert Fallert 41 Jahre hintereinander mit einem "Stern" dekoriert worden war. Zu den Verlierern zählen auch das "Kesselhaus" in Karlsruhe sowie das Restaurant "Krone" in Herxheim. Zudem muss Jörg Sackmann im Baiersbronner Ortsteil Schwarzenberg einen seiner beiden Sterne wieder abgeben. Auch die "Alte Post" in Nagold verliert ihren Stern.

Fünf neue Zwei-Sterne-Adressen

Bundesweit gibt es fünf neue Zwei-Sterne-Adressen - davon gleich drei in Bayern: Das "Sosein" in Heroldsberg, das "Luce d'Oro" in Krün, das "Alexander Herrmann by Tobias Bätz" in Wirsberg sowie "Ox & Klee" in Köln und das "Purs" in Andernach. Bei den zehn Drei-Sterne-Häusern ist alles beim Alten geblieben.

Ein-Sterne-Häuser im BNN-Verbreitungsgebiet

Ein-Sterne-Häuser in der Südpfalz

Urgestein im Steinhäuser Hof (Hedi Rink) in Neustadt an der Weinstraße

L.A. Jordan im Ketschauer Hof (Daniel Schimkowitsch) in Deidesheim

Schwarzer Hahn (Stefan Neugebauer) in Deidesheim

Zur Krone (Faycal Bettioui) in Neupotz

Zwei-Sterne-Häuser in der Region

Drei-Sterne-Häuser in der Region

Restaurant Bareiss (Claus Peter Lumpp) in Baiersbronn

Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach (Torsten Michel) in Baiersbronn

Unter dem Strich gehen in Baden-Württemberg gleich sieben neue Gourmet-Sterne auf: Neben der "Köhlerstube" in der "Traube Tonbach" und dem "Sein" in Karlsruhe dürfen sich auch das Restaurant "oben" in Heidelberg, die "Alte Vogtei" in Köngen, das "Ursprung" in Königsbronn, "Hupperts" in Stuttgart und "Der Zauberlehrling" in Stuttgart über die begehrte Auszeichnung freuen.

Bereits Ende vergangener Woche wurde die Liste der Bib Gourmands mit einer preiswerten und sehr guten Küche veröffentlicht.