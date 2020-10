Mix aus Bodenturnen, Breakdance und Kampfsport

Deshalb sind Karlsruher Extremsportler vom Tricking so fasziniert

Immer höher, weiter, schneller und - vor allem - spektakulärer, das ist das Motto beim Tricking. Den Extremsport kennt kaum jemand, der über 30 ist. Dabei präsentieren Tricker ihre Performances gerne auf YouTube, Instagram & Co. Karlsruher Tricker erzählen, worauf es ankommt - und was Tricking so faszinierend macht.