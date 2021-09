Die Bundestagswahl im Live-Ticker: Wer folgt auf Angela Merkel?

An diesem Sonntag entscheidet es sich: Wer wird bei der Bundestagswahl stärkste politische Kraft in Deutschland – CDU/CSU, SPD oder Grüne? Und wer folgt nach 16 Jahren auf Angela Merkel (CDU)? Die BNN begleiten das Wahlgeschehen per Live-Ticker.

Corona-Krise, Klimawandel, Hochwasser-Katastrophe, die Lage in Afghanistan: Vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag, 26. September, gab es viele Themen, über die sich die 60,4 Millionen Wahlberechtigten Gedanken machen konnten.

Wie haben sie sich entschieden? Für Annalena Baerbock und die Grünen; Olaf Scholz und die SPD; Armin Laschet und die CDU/CSU – oder doch für FDP, AfD, Linke oder eine Kleinstpartei? Nach einem außergewöhnlich spannenden Wahlkampf kann es am Wahlsonntag auch zu einem knappen Ergebnis kommen. Dann wird es bei der Koalitionsbildung spannend. Welche Koalitionspartner möglich wären, zeigt diese Grafik:

Und welche Kandidaten haben in Baden die besten Chancen auf den Einzug in den Bundestag? Das erwarten die Analysten.



Die BNN halten die Wähler mit Fakten, Hintergrundberichten oder Kandidatenportraits auf dem Laufenden und informieren sie umfassend zur Bundestagswahl. Regionale politische Themen, aber auch bundesweite und internationale Aspekte finden sich in unseren Artikeln rund um die Bundestagswahl 2021 - und in diesem Live-Ticker.

Gewählt wird außerdem nicht nur der Bundestag. Gleich drei Bürgerentscheide finden daneben noch in Baden-Baden, Rheinstetten und Waldbronn statt. Es geht um Verkehr, Windräder und Parkplätze. Auch diese Abstimmungen begleiten wir in unserem Live-Ticker.