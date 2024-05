Timo Klumpp, der Hallensprecher der PS Karlsruhe Lions, hatte schon am frühen Freitagabend „das kleine Wunder“ propagiert. Angesichts des Spielverlaufs war es aber kein kleines, sondern zumindest mal ein mittelgroßes Wunder.

Die Zweitliga-Basketballer aus der Fächerstadt haben ihren Matchball verwandelt und Spiel vier des Play-off-Viertelfinales gegen die Gießen 46ers mit 87:86 gewonnen.

Lions-Center Dennis Tunstall wie schon in Gießen als Mann des ersten Viertels

„Die Halle macht Bock auf Halbfinale“, brüllte Kapitän Julian Albus nach dem Sieg ins Hallenmikrofon. Die emotional aufgepeitschte Halle quittierte den Ausruf mit donnerndem Applaus.

Die Lions starteten so gut wie noch nie in der auf drei Siege angelegten Play-off-Serie: Mit zwei verwandelten Dreiern und einer 8:2-Führung nach drei Minuten. Ein früher Fingerzeig – war das allerdings nicht. Unnötige Fehler ebneten Gießen den Weg in die Partie und zur 9:8-Führung zur Viertelhälfte.

Lions-Fans hatten zwischenzeitlich schon fast den Glauben verloren

Bakary Dibba und Dennis Tunstall, wie schon beim Sieg in Gießen am Mittwoch der Mann des ersten Viertels, sorgten dafür, dass sich der Rückstand nach zehn Minuten mit 18:20 in engen Grenzen hielt.

Extrem aggressiv verteidigende 46ers bestimmten im zweiten Durchgang das Geschehen, doch die Lions hielten dagegen, wenngleich den Gastgebern in vielen Szenen das Pech an den Fingern klebte.

Stenogramm der PSK Lions Williams 17 Punkte/3 Dreier, Dibba 16/2, Bailey 14/2, Tunstall 11/2, Albus 11/3, Jostmann 10/0, von Waaden 4/1, Dent 4/0.

Minutenlang wollte der Ball nur widerwillig in den Korb. Verunsicherung machte sich breit beim „Karlsrudel“. Und manifestierte sich in einer deutlichen 49:35-Halbzeitführung für Gießen.

Nach dem Wechsel wirkten die Lions sogar ein Stück weit übermotiviert, Hektik war die Folge. Gießen traf hingegen nahezu alles und baute die Führung auf 17 Punkte aus (35:52). Dann aber startete das Team von Chefcoach Aleksandar Scepanovic eine irrwitzige Aufholjagd und verkürzte vor dem finalen Viertel auf 64:70. Die Lina-Radke-Halle stand Kopf.

Und sie explodierte. Allerspätestens als Bakary Dibba 7,5 Sekunden vor Schluss einen Korbleger zum 87:86 verwandelte. Das hatten viele der frenetischen Fans streckenweise nicht mehr für möglich gehalten. Weil Gießen den letzten Ball verwarf, startete eine blau-weiße Partynacht.

Der Gegner der Lions im Play-off-Halbfinale steht indes noch nicht fest. Phönix Hagen und die Kirchheim Knights duellieren sich am Sonntag in einem Spiel fünf.