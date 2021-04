Die Ausgangssperre in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe ist zurück

Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Karlsruhe steigen stetig weiter an. Die Inzidenz liegt bei über 150. Der Landkreis Karlsruhe will gemeinsam mit der Stadt das Geschehen stoppen: Zwischen 21 und 5 Uhr am Folgetag müssen Bewohner wieder Zuhause bleiben.

Die Ostertage sind vorbei. Ihre mutmaßlichen Auswirkungen schlagen sich in den Corona-Statistiken nieder. Der Landkreis Karlsruhe liegt aktuell bei einer Inzidenz von 163. Auch im Stadtgebiet übersteigt man die 150er-Marke (Stand Dienstag, 13. April, 18.40 Uhr).

Dem soll mit einer Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr am Folgetag entgegengewirkt werden, teilt das Landratsamt Karlsruhe am Dienstagabend mit. Der Landkreis und die Stadt erlassen in Absprache eine Allgemeinverfügung, die ab Donnerstag, 15. April, um 0 Uhr in Kraft tritt. Diese ist vorerst bis zum 29. April befristet.

Die Inzidenzen überstiegen derzeit das Niveau vor den Ostertagen, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Das Gesundheitsamt Karlsruhe habe festgestellt, dass die wirksame Eindämmung des Coronavirus gefährdet sei.

In der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg heißt es, dass die Regelungen der Notbremse bei einer andauernden Inzidenz von über 100 umzusetzen seien. Dazu zähle explizit auch die Ausgangssperre am Abend, wenn die anderen Maßnahmen keine Besserung bringen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.