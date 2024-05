In eigener Sache

Die Digitalisierung hat in der Medienbranche einen tiefgreifenden Wandel ausgelöst. Gedruckte Zeitungen werden von jungen Menschen kaum noch konsumiert. Sie wollen ihre Nachrichten jederzeit auf mobilen Geräten lesen können. Als Redaktion einer großen Regionalzeitung müssen wir auf dieses veränderte Mediennutzungsverhalten reagieren. Nur so können wir fast acht Jahrzehnte nach unserer Gründung weiterhin der führende Informationslieferant in unserer Region bleiben.

Spagat zwischen Print und Digital

Der Spagat besteht für uns darin, Tag für Tag eine anspruchsvolle gedruckte Zeitung zu produzieren und gleichzeitig unsere Digitalangebote auszubauen. Unsere aktuellen Zahlen zeigen, dass wir hier in den vergangenen Jahren enorme Erfolge erzielt haben. Und zwar dank vieler engagierter Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job zumindest teilweise noch einmal neu lernen mussten.

Fast sieben Millionen Seitenzugriffe im April

Auf unserem Onlineportal bnn.de hatten wir im abgelaufenen Monat April knapp sieben Millionen Seitenzugriffe. Eine stolze Zahl auch für Werbekunden, die wir aber noch weiter ausbauen wollen. Im Vergleich zu anderen Zeitungen sind wir auch auf den Sozialen Netzwerken extrem präsent in der Region: Unsere verschiedenen Facebook-Auftritte haben knapp 80.000 Follower, wie man auf Neudeutsch sagt.

Große Erfolge in den Sozialen Netzwerken

Auf Instagram mit seinem jüngeren Publikum haben knapp 70.000 Menschen den BNN-Auftritt abonniert, bei unserem angegliederten Kanal „Bock auf Karlsruhe“ sind es weitere 31.000. Doch damit nicht genug. Auch unsere kostenlosen Newsletter werden immer häufiger nachgefragt. Interessanterweise auch von klassischen Zeitungsabonnenten, die rund um die Uhr auf dem Laufenden bleiben wollen.

WhatsApp-Kanäle mit fast 21.000 Abonnenten

Dies gilt auch für unsere WhatsApp-Kanäle (getrennt nach Nachrichten und KSC), die in kurzer Zeit zusammen bereits fast 21.000 Abonnenten gewonnen haben. Sollten Sie sich für das WhatsApp-Angebot interessieren, dann starten Sie die App auf Ihrem Handy, gehen links unten auf die Rubrik „Aktuelles“ und suchen die Kanäle BNN sowie BNN|KSC. Damit die neuesten Meldungen auch auf Ihrem Bildschirm sofort erscheinen, müssen Sie die Kanäle abonnieren und jeweils das Glockenzeichen für die Benachrichtigungen einschalten.

Der Journalismus dieser Tage ist viel schneller geworden, auch in der Beziehung zu Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Doch am Ende kommt es auf die Qualität unserer Inhalte an. Wir wollen Sie jeden Tag neu überzeugen und werden auch deshalb unsere Zahlen und damit Ihr Interesse stets im Blick behalten.