Die #cheesechallenge: Warum Menschen Kindern Käse ins Gesicht werfen

Wenn es im Internet an einer Sache keinen Mangel gibt, dann sind das diverse „Challenges“, im Zuge derer Menschen eigenartige Dinge tun . Manchmal haben solche Challenges einen ernsthaften Hintergrund – wie die „Ice Bucket Challenge“, die im Sommer 2014 auf die unheilbare Nervenkrankheit ALS aufmerksam machte. Oft sucht man den größeren Sinn hinter einer Challenge jedoch vergeblich. Dies ist offenbar auch bei der „Cheese Challenge“ der Fall, die aktuell in den sozialen Netzwerken für Furore sorgt.

Der Ablauf der Cheese Challenge ist schnell erklärt: Es gilt, einem Baby eine Scheibe Käse ins Gesicht zu werfen und das Ganze nach Möglichkeit zu filmen. Den Stein ins Rollen brachte ein Twitter-User namens @unclehxlmes, der ein Video auf Twitter teilte, auf dem er seinen kleinen Bruder - angeblich - mit Käse bewirft. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, stammte der Videoclip jedoch gar nicht von dem User, sondern er hatte ihn bei Facebook geklaut. „unclehxlmes“ löschte das Video daraufhin auf Twitter, aber zu diesem Zeitpunkt hatte die „Cheese Challenge“ längst Fahrt aufgenommen.

Lang dauerte es nicht, da kursierten schon die ersten Cheese-Challenge-Varianten im Netz. Außer Babys wurden nun auch Haustiere, Freunde, Ehepartner oder Arbeitskollegen Opfer der Käse-Attacke.

We need better things to do. 😂 #cheesechallenge pic.twitter.com/2XH9fHU2FJ

— treva thomas (@trevaknows) March 5, 2019