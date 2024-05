Wegen eines Fahrzeugbrands in der Agathenstraße rückte die Karlsruher Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an.

Bereits am Mittwoch ist ein Fahrzeug in der Karlsruher Weststadt in Brand geraten. In der Nacht auf Samstag brannte erneut ein Auto – dieses Mal in Daxlanden.

Feuerwehrsirenen, lodernde Flammen und eine riesige Rauchwolke dürfte den Anwohnern und Anwohnerinnen der Agathenstraße und in der näheren Umgebung nicht entgangen sein. Dort stehen Samstag früh gegen 0.30 Uhr noch mehrere Feuerwehrfahrzeuge. Die Feuerwehr ist mit dem Ablöschen des brennenden Fahrzeuges beschäftigt.

Anwohner und Polizisten beobachten das Geschehen aus wenigen Metern Entfernung. Die Fahrerin des Autos ist nicht zu sehen. Stephan Wünschel, Einsatzleiter der Feuerwehr Karlsruhe, sagt: „Die Autofahrerin war vor Ort und wird bereits von Rettungssanitätern untersucht.“

Der Einsatzleiter schildert, was bisher bekannt ist: „Die Feuerwehr Karlsruhe ist heute Abend aus dem Ortsteil Daxlanden alarmiert worden, wegen eines Fahrzeugbrandes in der Nähe eines Gebäudes.“

Als die Feuerwehr eintraf, habe das Auto bereits im Vollbrand gestanden. Mithilfe eines massiven Löschangriffs konnte die Ausbreitung des Brandes begrenzt werden.

Sohn der betroffenen Fahrerin schildert Ablauf

Yasin Coskun erzählt der Redaktion vor Ort, wie es zu dem Unglück kam. Seine Mutter war unterwegs, um für die Familie Essen zu besorgen. Sie fuhr alleine im Auto und befand sich auf dem Rückweg.

Kurz bevor sie zu Hause ankommt, fällt ihr in der Agathenstraße etwas Ungewöhnliches auf. „Sie wurde von entgegenkommenden Fahrzeugen angehupt, hat Rauch gerochen und hielt an“, sagt Coskun. Am Unterboden des Fahrzeuges hätten sich bereits Flammen ausgebreitet.

Coskuns Mutter ruft ihn an und bittet ihren Sohn darum, einen Feuerlöscher mitzubringen. Zu diesem Zeitpunkt sei der Brand noch klein gewesen. Als er am Auto ankommt, steht es bereits in Flammen.

Ich habe eine riesige Stichflamme gesehen. Die Flamme war 10 bis 15 Meter hoch Yasin Coskun

Sohn der Autofahrerin

Seiner Mutter gehe es gut, erklärt Coskun. Sie wurde rechtzeitig vor dem Vollbrand aus dem Auto gezogen und habe keine schweren Verletzungen erlitten.

Eine offizielle Bestätigung ihres gesundheitlichen Zustands steht noch aus. Die Ursache des Brandes und Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.